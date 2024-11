Wyprzedzała na trzeciego. Zapłaci 3000 zł mandatu

Fot. zrzut ekranu z filmu

Policjanci z grupy Speed, którzy patrolowali drogę wojewódzką nr 142 (Chociwelka), zarejestrowali kierującą skodą, która wykonywała bardzo niebezpieczny manewr na drodze. Za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym kobieta otrzymała wysoki mandat.

Na drodze wojewódzkiej nr 142 dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń, których konsekwencją są wypadki i kolizje. Dlatego jest ona regularnie patrolowana przez policjantów z grupy Speed. Ostatnio zarejestrowali oni kierującej skodą, która wyprzedzała na trzeciego, zmuszając innych kierowców do gwałtownego hamowania. Na filmie widać, że niewiele brakowało, a doszłoby do czołowego zderzenia.

Policjancie uznali, że 49-latka stworzyła poważne zagrożenie na drodze, za co została ukarana mandatem w wysokości aż 3000 złotych. Na jej konto trafiło też 10 punktów karnych.

(k)

Film: policyjna grupa Speed