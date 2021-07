Woda znowu zalała ulice

Po raz kolejny szczecińskie ulice zamieniły się tej nocy (9 lipca) w potoki. Wiele z dróg (przynajmniej na niektórych odcinkach) po gwałtownej ulewie, jest nieprzejezdnych, m.in.: Krasińskiego, Mieszka I, Gdańska, Derdowskiego, dolna Parkowa, Madalińskiego, Staszica, Kolumba (koło wiaduktu). Woda dostała się do niektórych piwnic i garaży. Przed strażakami i innymi służbami kolejna ciężka noc. Tylko do godz. 22 straż pożarna w samym Szczecinie odnotowała 105 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi.

Komentarze

Jurek 2021-07-10 20:06:01 Alerty pogodowe i RCB ogłaszały poważne zagrożenie. W takiej sytuacji prezydent powinien być z mieszkańcami a jego służby pod okiem włodarza starają się lepiej. Co tak zmęczyło? Otwarcie IKEA

@Polskie Wody 2021-07-10 19:17:55 Że niby kto odpowiada za miejską kanalizację?

@Ogrody w wodzie 2021-07-10 19:08:04 Pan prezydent miasta Szczecin poinformował wczoraj na FB, że zaczyna 2 tygodnie urlopu, nie ma co Go wywoływać.

? 2021-07-10 13:09:48 Nawet do oczyszczalni nie trzeba iśc zeby zobaczyc ile syfu spływa codziennie z miasta , na chodnikach i ulicach miliony kiepów skąd one się wzieły? spadły z drzew? z deszczu przybyły? nie , są od palaczy trucicieli którzy resztki tego co już nie spalą-filtr wyrzucają gdzie się da, ulica,chodnik, studzienka najlepsza ,WSZEDZIE ,trawniki zawalone kiepami przy przystankach komunikacji miejskiej a przeciez na całej długosci palic nie wolno, kosze są ale tam nie wrzucą ,taka mentalnosc homo soviect

:) 2021-07-10 12:43:18 Tak sie konczy rozdawanie socjalu komu popadnie od alkoholików po milionerów, rocznie kilkadziesiąd miliardów złotych !!, na papieroski viceroye, na harnaśia ,na małpkę żubrówki ,na yorka, na tipsy,na brwi ,itd. przecież tego nikt nie sprawdza na co to jest wydawane ! do tego inne 300 plusy, emerytury itd. a kasy na inwestycje w wodociągi potem nie ma,bo to nie tylko miasto za to odpowiada.

;/ 2021-07-10 12:39:57 @ulewa .@tak. 90 jak nie 100% sa oczyszczone jak twierdzisz inaczej wyslij tu zdjecia np przez zapodaj.net,a jak nie są mozesz zawsze zgłosić przez www.alertszczecin.pl zamiast tu komentowac, komentarz nie udrażnia studzienki, nie ma zgłoszenia nie ma problemu, zrozum to wreszcie.

Witalis 2021-07-10 12:16:15 Trzeba zweryfikować wszystkie krzystkowe plany inwestycyjne pod kątem odprowadzania opadów. Już teraz w trakcie realizacji i wyciągnąć wnioski na przyszłość bo woda jest potrzebna zieleni. Co z tego że spłynie ? Pozostaje poziom wód gruntowych, musimy zatrzymać tę wodę w naszej ziemi bo nowe nasadzenia umrą

BArt 2021-07-10 11:50:21 Będziesz Krzysztek płacił z własnej kieszeni za zniszczone mienie. Miasto ma źle zaprojektowaną kanalizację deszczowa, w dodatku źle utrzymywaną i nie czyszczoną. Nie może być tak że 10cm deszczu powoduje podtopienia nawet jeśli spadnie w 0,5h. Prawicy firm leasingowych są niebo lepsi od miejskich i puszcza was z torbami.

Ogrody w wodzie 2021-07-10 11:20:18 Jak tak dalej pójdzie z koncepcji pływających ogrodów zostanie tylko pływanie w betonie. Drzewa są wycinane a nowe nasadzenia obumierają. Na Przygodnej drzewa i zieleń ratują przed zalaniem ale trzeba wyciąć. Gdzie jest prezydent Krzystek i jego sztab kryzysowy?

Marta 2021-07-10 11:02:08 Na Przygodnej działek nie zalało. Bo jest dużo zieleni dookoła. Ale Krzystek i Dominika Kackowski walczą wbelrew mieszkańcom o wycìęcie kilkuset drzew, bo mają plan na betonowe przedsxkoke. A sąsiednią dużą pustą działkę obok miasto sprzedaje. Bo drodzy mieszkańcy nie liczy się Wasze zdrowie, a kasa.

Tak 2021-07-10 10:56:36 dolna Parkowa zalewana jest przez nie oczszyczne studzienki burzowe na os,Gontyny

Xxx 2021-07-10 10:55:24 Deszczówka powinna być czyszczona systematycznie a nie jak jest już po fakcie, ale to za trudne w tym kraju.

Ela 2021-07-10 10:22:27 Brawo panie Duklanowski, znów udało wam się zatopić Szczecin.

ulewa 2021-07-10 09:55:51 Osiedle Gontyny jest zalewane przy każdym najmniejszym deszczu dzięki nie oczyszczanym studzienkom burzowym od 40 lat !!!!!!!

Queek 2021-07-10 09:38:13 Na wybudowanie małego zbiornika szczelnego na deszczówkę, wykorzystywaną później do podlewania trawnika miasto Szczecin wymaga pozwolenia na budowę. Koszt papierologii kilka tysięcy złotych. Czas oczekiwania na łaskawe "tak" - kilka miesięcy. Gdzie nawet szambo dziś można zrobić na zgłoszenie. Więc w Poznaniu też na zbiornik na deszczówkę potrzeba tylko zgłoszenia. Efekt - na trawę idzie woda z sieci a deszczówka na ulicę. A nasi dzieli urzędnicy od 3 lat pracują nad ustawą w Sejmie.

A co z 2021-07-10 08:15:26 najbardziej poszkodowany poprzednio ul. Somosierry? Ktoś wie?

stan 2021-07-10 07:44:28 wydaje mi się że już jesteśmyt o krok od realizacji programu prezydenta tzw" floating garden". tylko cuś tu śmierdzi bo szamba wybijają czy o to chodziło w tym projekcie??? myślalem ,że niedoczekam 2050 bo miałbym setkę ale wizja "prezydenta" już się realizuje!!!!

Polskie Wody 2021-07-10 07:30:38 Duklanowski nie ma zielonego pojęcia o swojej pracy.

? 2021-07-10 07:07:07 Podziękujcie palaczom którzy kiepy od papierosów wrzucają do studzienek kanalizacyjnych a potem nic dziwnego że woda nie spływa jak wszystko zapchane, kto ma pilnować? straż miejska 24h każdej studzienki? w miescie jest ok. 200 tysięcy palaczy nałogowych albo i więcej, codziennie wrzucaja kiepy smieci do studzienek, codziennie to widzicie i przechodzicie obok dalej nie zwracacie uwagi no to teraz macie efekty działań palaczy trucicieli .Wincej betonozy parkingowej ,wincej wycinek drzew!

Zielona fala 2021-07-10 06:13:10 Przecież ekologiczne i zielone podejście w Szczecinie i regionie jest znane. Mamy Ambasadora ekologii mamy zielonych w radzie miejskiej mamy PSL silne w regionie. To jest prawidłowy kierunek. U nas nawet drzewa wędrują po mieście. Oczywiście te które podleją w przedszkolu

Urlopik 2021-07-10 05:08:09 Mieszkańcy betonowego miasta muszą sobie radzić sami

Stop betoniarzom 2021-07-10 03:43:19 Betoniarze won!

jak dla mnie 2021-07-10 00:28:59 to może być i beton skoro drzewa są na kółkach... tylko dalej nie rozumiem dlaczego woda stoi a nie spływa do kanalizacji burzowej...

bardzo potrzebny. 2021-07-10 00:22:53 A ty co, chcesz mieszkać w lepiance ? chcesz jeżdzić i chodzić po polnej drodze ? Beton jest bardzo potrzebny na codzień.

Betonozaur 2021-07-09 23:54:36 Beton jest super! Nie trzeba podlewać, kosić jednym słowem o niego dbać. A jak przy czymś mniej pracy trzeba wykonać to od razu urzędnicze serce się cieszy. Zaoszczędzona kasa oczywiście pójdzie na odpowiednio podzielone nagrody. A TY ile zrobiłeś w tej sprawie!

Po się śmieje. 2021-07-09 23:52:54 PO zabetonowało plac Adamowicza, aleję kwiatową i pewnie wiele innych miejsc. I teraz zalewa zwykłych ludzi a Po się śmieje. Ale w Szczecinie PO dalej górą