Ulewa zabrała tablice w Szczecinie. Trzynaście do odbioru

Jeśli ktokolwiek odnajdzie na tym zdjęciu swoją tablicę (są to pojedyncze sztuki), strażnicy proszą o kontakt z dyżurnym SM-DTM pod bezpłatnym numerem telefonu 986 lub pod numerem 91 442-76-25 do godziny 14 - dyżurny Oddziału Śródmieście. W celu odbioru tablic w Komendzie SM obowiązkowe będzie okazanie dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Komentarze

Edmund 2021-07-09 20:26:39 Ja przykleiłem swoje tablice klejem wodoodpornym.Trzymają się

Alicja 2021-07-09 13:57:53 Niestety proszę przeczytać wersję informacji na www., gdyż taką komentuję. Poza stwierdzeniem, że jak ktoś odnajdzie swoją tablicę na tych zdjęciach to ma się zgłosić, nie ma żadnej wzmianki o wszczęciu postępowania. A tak swoją drogą, to jakie to jest wykroczenie drogowe polegające na zgubieniu w trakcie nawałnicy tablicy rejestracyjnej? Czyli, gdy mi np. ukradną tablicę to też jest wobec mnie wszczynane postępowanie o wykroczenie drogowe? Dobry żart, chyba kogoś nieźle poniosło.

do @ Alicja 2021-07-09 12:27:27 "Może by tak straż miejska zwyczajnie zadzwoniła do właścicieli" - stwierdzenie "blondynki", która nie czyta uważnie Kuriera. Cyt. "Zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wykroczenie, ponieważ musieliśmy dotrzeć do drugiej strony, która uczestniczyła w zdarzeniu. To jest pierwsza kwestia, która wpływa na trwanie tego postępowania. Z drugiej strony musieliśmy wystąpić do odpowiedniej instytucji z pytaniem, kto jest właścicielem pojazdu, kto kierował danego dnia.Nie tak łatwo (jaja)!

Alicja 2021-07-09 10:08:39 Może by tak straż miejska zwyczajnie zadzwoniła do właścicieli. No tak, trudno jest odnaleźć właściciela tablicy rejestracyjnej po...numerze rejestracyjnym pojazdu...dalszy komentarz chyba jest zbędny

Pan Marszałek 2021-07-09 09:12:50 odbierze swą tablicę czy mu polcjant przyniesie?

gh 2021-07-09 07:57:45 @mieszkaniec do Radio Szczecin też straż miejska zgłosiła , że tablice są do odbioru.

Dziwne to. 2021-07-08 17:18:26 Deszcz spłukał numery rejestracyjne?...

E tam 2021-07-08 16:48:48 Lepiej nich policja ściga tych którzy kradną tablice z samochodów. Mijam kilka samochodów które stoją dłuższy czas na parkingu pod blokiem na Maciejewicza i przez jakiś czas wkładano im za wycieraczki propozycje kupna, potem zaczęła się dewastacja pojazdów ale w taki sposób by ogólna szkoda była niska (np urwanie lusterka) teraz zauważyłem że zaczęły znikać tablice czyli za chwilę będzie można te pojazdy legalnie odholować i skupujący samochody dopną swego... Tylko co na to policja?