Na pomoc mieszkańcom

Zalane jezdnie, domy, piwnice, samochody - nieustające opady deszczu angażują od środy wieczorem miejskie służby do pomocy mieszkańcom. Dyżurni w dalszym ciągu przyjmują zgłoszenia i kierują patrole na wskazane ulice. Pełne ręce roboty ma m.in. straż miejska.



- W środę 30 czerwca o godzinie 21 odbyło się posiedzenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z możliwością wystąpienia zagrożeń podczas pojawienia się gwałtownych burz i opadów atmosferycznych - relacjonuje st. insp. Joanna Wojtach, rzecznik Straży Miejskiej w Szczecinie. - Omówiono bieżącą sytuację w mieście, zapotrzebowanie sił i środków do działań, wskazano zadania dla strażników miejskich. W pierwszej kolejności polecono im monitorowanie miejsc zagrożonych: okolice cieku wodnego Warszowiec, Wyspa Pucka rejon przepompowni, pas drogowy Gryfińska - Struga, miejsca wybijania włazów studzienek wodnych, reagowanie na inne zagrożenia z tym związane.



Straż miejska od środy od godziny 22 kontrolowała obniżenia terenu pod wiaduktami na ulicy Struga. W tym samym czasie wezwano w trybie alarmowym cztery patrole, by kontrolowały sytuację na ulicy Juranda (ciek wodny Warszowiec), Wyspie Puckiej oraz weryfikowały poziom wody na wodowskazie przy Moście Długim. Od godz. 23 zabezpieczano workami z piaskiem posesje na ulicach: Inspektowej, Wroniej, Misia Wojtka oraz Różany Zakątek (osiedle Krzekowo). O godz. 3 uruchomiono dodatkowo w trybie alarmowym dwa patrole, które ładowały piach do worków, by zabezpieczyć posesje na tych ulicach. O godz. 4 uruchomiono dodatkowo siły oddziałów „Prawobrzeże” (dwa patrole - we współpracy z policją nadzór nad ruchem drogowym na ulicy Batalionów Chłopskich) i „Północ” (dwa patrole - kontrola sytuacji na terenie dzielnicy pod kątem uszkodzeń infrastruktury, zabezpieczenie terenu na ul. Parkowej w związku z podejrzeniem podmycia budynku). O godz. 5.45 strażnicy otrzymali informację z ulicy Parkowej 32 o dużym leju około 1 m kw. od strony balkonów, wodzie wlewającej się do piwnic budynku. Oczekiwano na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego co do ewentualnej ewakuacji budynku. O godzinie 6 z ul. Parkowej 31-38 i Parkowej 43 alarmowano o zalanej piwnicy i obawie co do stabilności budynku - straż pożarna rozpoczęła wypompowywanie wody z piwnic. O godz. 6.30 wezwano patrol do Podjuch, gdzie opadła woda i umożliwiono przejazd pojazdów osobowych. Po godz. 6 wszystkie patrole strażników zostały skierowane do zabezpieczania miejsc newralgicznych, zalanych i nieprzejezdnych ulic. (gan)

Zgłoszenia otrzymane przez służbę dyżurną SM w nocy z 30 czerwca na 1 lipca:

ul. Niemcewicza 26 - zalana jezdnia

Ul. Miodowa - wybita studzienka kanalizacyjna, przekazano do ZWIK

Ul. Derdowskiego - wybite studzienki , przekazano do ZWIK

Ul. Klonowica -wybite studzienki- ZWIK

Ul. Łukasińskiego , Czorsztyńska - niedrożne studzienki

Ul. Arkońska 20 - pęknięta pokrywa studzienki, zalana ulica, powiadomiono ZWIK

Ul. Słowackiego - zalana jezdnia , wybita studzienka

Ul. Kazimierza Królewicza przy sklepie Żabka- zalana jezdnia

Ul. Laurowa- zalana jezdnia

Ul. Imbirowa- zalana jezdnia

Ul. Drozdowa - zalana jezdnia

Ul. Misia Wojtka- zalewane mieszkania- zorganizowano worki

Ul. Zawadzkiego 21 – woda leci z komina do mieszkania

Ul. Bohaterów Warszawy 108- zalewana piwnica

Ul. Staszica- zalana jezdnia

Ul. Wronia 25 - zalany dom, zorganizowano worki z piachem

Ul. Szeroka- zalana ulica, powiadomiono PSP, Policja, ZDITM

Ul. Różany Zakątek- zalana ulica, zorganizowano worki

Ul. Wolskiego- zalewane domy, worki z piachem

Ul. Inspektowa- zalewane domy- zorganizowano worki z piachem

Ul. Kalinowa- przepełniony zbiornik retencyjny- powiadomiono PSP

Ul. Robotnicza przy Lidl- wybita studzienka- ZWIK

Ul. Grzymińska a Dębogórska - wybita studzienka

UL. Derdowskiego- zalana ulica

Ul. Łukasińskiego

Ul. Żyzna – zalewany dom

ul. Europejska – zalana ulica

ul .Santocka- zalana ulica

ul. Łubinowa- studzienki

ul. Andrzejewskiego- studzienki

ul. Napierskiego - studzienki

ul. Batalionów Chłopskich - pod wiaduktem duża ilość wody

ul. Granitowa- pod wiaduktem duża ilość wody

ul. Struga - wiadukt duża ilość wody

ul. Somosierry- zalana ulica