Wizyta Donalda Tuska w Stargardzie. Mamy szansę na wygraną

Donald Tusk, na zaproszenie miejscowych działaczy Platformy Obywatelskiej, odwiedził w piątek Stargard. W Domu Kultury Kolejarza przy ul. Szczecińskiej spotkał się z mieszkańcami. Frekwencja w stargardzkim DKK była duża. Lider Platformy Obywatelskiej mówił tam m.in. o drożyźnie

- To, co dzieje się w Polsce z budżetami polskich rodzin, a także za naszą wschodnią granicą sprawia, że potrzebujemy teraz dużo pozytywnej energii – mówił Donald Tusk. - Wcześniej wiele miesięcy żyliśmy w stanie zagrożenia i niepewności przez epidemię. Nasz rząd z tymi problemami zostawił nas trochę samych. Musimy wierzyć w to, że mamy szansę, że wygramy przyszłe wybory. Będą one najważniejsze, po wyborach w 1989 roku. PiS nie jest tutaj na wieczność. Po to jeżdżę po całej Polsce.

Donald Tusk mówił też o wojnie Rosji z Ukrainą i fali uchodźców, jaką przyjął nasz kraj.

- To jest piękna lekcji wzajemnego współdziałania i solidarności - dodał. – Polacy pokazali, że potrafią pomagać, nie od święta, ale na co dzień i to na tak dużą skalę.

Były premier odpowiadał też na pytania mieszkańców, którzy pytali go o receptę na wygrane wybory.

- To trudne wyzwanie, ale trzeba wierzyć, że nasza wygrana jest możliwa - odpowiadał. – Wierzy w to coraz więcej Polaków. Jak cała Platforma weźmie się do roboty, to mamy szansę.

Wcześniej Donald Tusk był w Barlinku.

(w)