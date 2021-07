Donald Tusk: "Między mną a Trzaskowskim jest bardzo dobrze"

Żądza odwetu, Rafał Trzaskowski, stocznia - między innymi te tematy poruszył podczas konferencji prasowej w Szczecinie Donald Tusk, były premier, który w weekend ponownie został liderem Platformy Obywatelskiej. Tusk chce objechać całą Polskę. Tę podróż rozpoczął od naszego miasta.

- Niektórzy nie potrafią odróżnić woli zwycięstwa od żądzy odwetu. Ja mam wielką potrzebę pomagania wszystkim i działania na rzecz zwycięstwa w wyborach, nie mam potrzeby odwetu - mówił polityk. - Sprawiedliwość, prawo, odpowiedzialność, także karna, dla tych, którzy łamali prawo, to coś zupełnie innego, to nie jest kwestia odwetu polityków na politykach, tylko właśnie kwestia niezależnych sądów, rządów prawa i konstytucji.

Tusk był pytany o dalszą przyszłość Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, który w starciu o fotel prezydenta RP minimalnie przegrał z Andrzejem Dudą, i wydawał się naturalnym kandydatem na nowego przywódcę PO. Tusk nazwał go "kapitalnym liderem opinii publicznej", który ma "własne, uzasadnione ambicje".

- Ludzie myślą, że to musi wywoływać jakieś napięcie, a to buduje raczej - na pewno we mnie i na pewno w Rafale Trzaskowskim - świadomość, że z tego może być kapitalna synergia - przekonywał Tusk. - Rafał Trzaskowski jest młody, ale to dojrzały mężczyzna, więc nikt nie będzie mu wyznaczał roli. Fatalnie bym się czuł, gdybyście mnie pytali: "A co by pan widział dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego?". On widzi, a ja akceptuję. Będziemy świetnie współpracować. Jest prezydentem Warszawy, a to jedna z najważniejszych pozycji politycznych w Polsce, wiceszefem Platformy. Jestem tu optymistą. Niczego nie ukrywam. Jest bardzo dobrze między nami z całą pewnością.

Podczas konferencji pojawił się też wątek stoczni szczecińskiej - i ewentualnej odpowiedzialności Tuska za jej upadek.

- Mam sobie do zarzucania jedną rzecz: że nie udało mi się skłonić kluczowych inwestorów, eksporterów gazu pod terminal - mówił. - Negocjowałem z nimi. Staraliśmy się uzyskać gwarancje na poważne inwestycje w przemysł stoczniowy w Szczecinie i w Trójmieście. Tak, nie udało mi się tego dopiąć do końca. Ale elementarną przyzwoitością jest, aby pytania o to, czy jest pomysł na stocznię szczecińską, zadać tym, którzy od sześciu lat rządzą a pierwszego dnia tego sześciolecia powiedzieli: "Wszystko jest załatwione. Tusk wszystko zawalił. Jesteśmy my. Nie ma żadnych problemów. Stępka gotowa".

Były premier zapowiedział, że do końca roku odwiedzi wszystkie województwa w Polsce i większość powiatów.

