Donald Tusk objazd Polski rozpoczął od Pomorza Zachodniego

Donald Tusk w poniedziałek przyjechał do Szczecina. To od naszego regionu były premier, który po siedmiu latach kariery w instytucjach europejskich powrócił do polskiej polityki, rozpoczął objazd po kraju mający dać drugie życie Platformie Obywatelskiej. Tusk PO tworzył - razem z Andrzejem Olechowskim i Maciejem Płażyńskim. Teraz znowu stanął na czele partii. Zastąpił Borysa Budkę.

Wizytę w Szczecinie były premier zainaugurował złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Czynu Polaków w związku z 76. rocznicą przejęcia Szczecina przez polską administrację. Towarzyszyli mu między innymi Borys Budka, marszałek Senatu Tomasz Grodzki i poseł Sławomir Nitras.

Na lidera PO czekali jego zwolennicy, którzy przywitali Tuska oklaskami, robili sobie z nim zdjęcia. Był też jego przeciwniczka, która krzyczała: "Królu Niemiec!".

Tusk: PiS czyni ewidentne zło

Donald Tusk porzucił stanowisko premiera Polski dla funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej w roku 2014. Rok później po dwóch kadencjach rządów PO utraciła władzę w Polsce na rzecz Zjednoczonej Prawicy. Formacja, na czele której stoi Jarosław Kaczyński, rządzi do tej pory. W ostatnich dniach część sondaży pokazywała, że PO traci pozycję głównej siły opozycyjnej na rzecz Polski 2050 Szymona Hołowni.

O powrocie Tuska do Polski spekulowano od kilku lat. I w końcu nastąpił. Jako lider PO Tusk przemówił do swoich kolegów w sobotę. Większa część jego wypowiedzi była surową krytyką rządów Prawa i Sprawiedliwości.

- Słyszę w debacie publicznej wciskane na siłę słowo „ale": może PiS jest zły, ale parę rzeczy… Jak ja to słyszę, to dostaję furii, bo to zło, które czyni PiS, jest tak ewidentne, jest tak bezwstydne, jest tak permanentne - mówił Tusk. - Ono dzieje się każdego dnia w każdej właściwie sprawie. Może właśnie taka bezwstydna determinacja w czynieniu rzeczy złych spowodowała, że ludzie w Polsce - to dotyczy prawie wszystkich - jakby opuścili ręce, mówiąc: nie, no oni są tak bezczelni w tych złych sprawach, że chyba nic się nie da zrobić.

Entuzjazm wśród działaczy PO

U większości działaczy PO powrót Tuska wywołał ogromny entuzjazm. Liczą na to, że wraz z byłym premierem wrócą czasy chwały partii.

- Sądzę, że wszyscy ludzie, którzy dobrze Polsce życzą, są niezwykle zadowoleni, że polityk tego formatu wrócił do Polski po sukcesach w Europie - ocenił marszałek Grodzki po złożeniu przez Tuska kwiatów.

Z kolei poseł Nitras w rozmowie dla Radia TOK Fm mówił, że Platforma miała zaciągnięty hamulec, który w sobotę został zwolniony.

- Im więcej osób, które są wiarygodne dla opinii publicznej, umieją nieść pewne wartości, są charyzmatycznymi liderami, tym lepiej - dodawał polityk.

PiS krytycznie o powrocie Tuska

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości są wobec powrotu Tuska wysoce krytyczni.

- Tusk to taka wunderwaffe z odzysku. Wyklepana w warsztacie, zakonserwowana leżała w magazynie, czekając, czy aby się nie przyda - napisał na Twitterze szczeciński poseł Leszek Dobrzyński. - Z samym odpaleniem były problemy, start przekładano wielokrotnie. Leciała długo, zapalnik uderzeniowy nie zadziałał, teraz będą próby ręcznego odpalenia.

Gdy przywódca PO przybywał do Szczecina, prokurator okręgowy w Warszawie Mariusz Dubowski mówił o zarzutach, jakie postawiono Sławomirowi Nowakowi, byłemu szefowi gabinetu politycznego premiera. Jest ich 17 - w tym między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz przyjmowanie łapówek.©℗

Alan Sasinowski