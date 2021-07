Stało się to o czym media w całej Polsce pisały od kilku dni. Donald Tusk wraca do polskiej polityki. Rada krajowa Platformy Obywatelskiej desygnowała byłego premiera na stanowisko pełniącego obowiązki przewodniczącego partii. Wcześniej z kierowania PO zrezygnował jej dotychczasowy lider Borys Budka. "Przekazuję mu stery Platformy, by poprowadził nas do zwycięstwa" - argumentował swoją decyzję Budka.

Roszady nastąpiły również wśród wiceszefów największej partii opozycyjnej w Sejmie. Była premier Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz zrezygnowali z funkcji wiceprzewodniczących Platformy Obywatelskiej. Wszystko po to by zrobić miejsce w zarządzie dla Borysa Budki i Donalda Tuska.

Zaraz po wyborze gratulacje Tuskowi złożył m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Do bezpośredniego starcia dwóch popularnych polityków jednak nie doszło. Tusk dokończy kadencję przewodniczącego Budki jako najstarszy w obecnym zarządzie. Ma 64 lata.

Tusk: PiS okrada młode pokolenie

Jeszcze przed swoim wyborem na szefa PO, były przewodniczący Rady Europejskiej wygłosił przemówienie, w którym nie szczędził ostrych słów partii obecnie rządzącej Polską.

- Dzisiaj zło rządzi w Polsce, wychodzimy, żeby bić się z tym złem, to nie wymaga dodatkowego uzasadnienia. (...) Trzeba zacząć od pierwszego przykazania: jak widzisz zło, walcz z nim i nie pytaj o powody - tłumaczył swój powrót do bieżącej polskiej polityki Donald Tusk.

- PiS okrada młode pokolenie z marzeń o lepszej przyszłości. Ich pomysł ja nazywam 3D: dług, daniny, drożyzna - dodaje nowy-stary przewodniczący największej siły opozycyjnej w Sejmie.

Wyzwania na przyszłość

Nie zabrakło również ostrych nawiązań do wydarzeń z minionego roku.

- Nikt nie chce żyć w kraju, gdzie samotna matka z dzieckiem jest nikim, a tłusty aparatczyk w limuzynie jest wszystkim. Nie chcę żyć w państwie, gdzie wysyła się policję na samotnie demonstrujące kobiety, a w mailach dyskutuje się o wysłaniu przeciwko kobietom wojska - mówił Tusk.

Wśród wyzwań jakie czekają Polskę były premier wymienił m.in. walkę z nadciągającą katastrofą klimatyczną.

- To nie jest wymysł, to jest problem, gdzie nie naukowcy, ale zwykli ludzie widzą, że za chwilę nie będą mieli wody i to za rok, dwa czy trzy. Nie można tego negować, trzeba nas przygotować na ciężkie czasy - uważa Tusk.

Co ciekawe tego samego dnia, za zamkniętymi drzwiami, odbywa się również kongres Prawa i Sprawiedliwości. Jednym z jego punktów jest wybór przewodniczącego partii. Jeśli sprawdzą się przewidywania, prezesem PiS-u głosami delegatów zostanie ponownie wybrany Jarosław Kaczyński, były premier, który w obecnym rządzie pełni funkcję wicepremiera.

(mj)