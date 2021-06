Weekend w regionie: 25-27 czerwca

Ćwierćmaraton i powitanie lata

Dębno. W piątek (25 bm.) odbędzie się II Ćwierćmaraton Dębno 2021. Start (g. 18) w Parku Miejskim. W sobotę – „Powitanie Lata” na plaży miejskiej, czyli m.in. warsztaty ekologiczne, święto kolorów HOLI, koncert zespołu „Jackpot”, dyskoteka z DJ’em oraz wiele innych atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dni Morza 2021

Świnoujście. Shanty, rockowe przeboje, reggae, wystawy i piknik rodzinny. Tak w telegraficznym skrócie zapowiadają się tegoroczne Dni Morza w Świnoujściu. W piątek (25 bm.) w Muszli Koncertowej o g. 19.30 wystąpi zespół Respect grający covery legendarnej grupy Perfect. Ekipa zawodowych muzyków wzięła na warsztat największe hity: Chcemy być sobą czy Autobiografia. Wcześniej (17.30) na scenie zobaczymy Mechaników Shanty. Będzie też można spróbować zupy rybnej, przygotowanej przez mistrza Artura Sarnka. Tych, którzy w tym dniu nie będą mieli ochoty na muzykę, organizatorzy zapraszają na spotkanie z Piotrem Oleksym, autorem książki „Wyspy odzyskane – Wolin i nieznany archipelag” w Galerii MS 44 przy Armii Krajowej 13. Początek – g. 18.

Sobota to przede wszystkim gwiazda wieczoru. Mrozu rozpocznie swój koncert w amfiteatrze przy ul. Chopina o g. 20.30. Ale wcześniej odbędzie się kilka innych eventów. O g. 14 na pl. Piracka Przygoda przy filii w Warszowie, rozpocznie się Dzień Rybaka – Piknik Osiedla Warszów. O g. 16 warto będzie przyjść do Galerii Art na wernisaż malarstwa Anny Wierzbickiej. Doświadczona żeglarka, przelała na płótno swoje przeżycia, głównie z arktycznych wypraw. O g. 18 w MS44 będzie można obejrzeć wystawę „Zupełnie nowa mitologia”, gdzie swoje prace zaprezentują cztery świnoujścianki. Nie zabraknie też koncertu w muszli koncertowej. Wystąpi tam Marco Bocchino. Początek – g. 18. W filiach MDK w Przytorze i Karsiborzu odbędą się natomiast warsztaty plastyczne dla najmłodszych.

W niedzielę w muszli koncertowej zobaczymy spektakl „Laboratorium Pana Kleksa” (g. 16), a wcześniej najmłodsi, wraz z rodzicami będą mogli wziąć udział w grach morskich. Na scenie ponownie szanty – Klang o 17.30, a później zabawa z zespołem Reggaeside (g. 19.30).

Piękne widoki!

Widuchowa. W harmonii odgłosów natury i dźwięków fortepianu otwarta zostanie platforma widokowa w Widuchowej. Efektowna dwupoziomowa konstrukcja na Słowiańskiej Górze jest jedną z najnowszych turystycznych atrakcji Pomorza Zachodniego. W niedzielę urokliwa nadodrzańska miejscowość stanie się ekologiczną stolicą województwa – odbędzie się tam piknik promujący przyrodnicze walory regionu, plenerowe warsztaty dla najmłodszych zakończone posadzeniem drzewa, kiermasz zdrowej żywności i rękodzieła. Na g. 16 zaplanowane jest oficjalne otwarcie punktu widokowego, o g. 14 rozpocznie się piknik na Bulwarach Rybackich w Widuchowej, w czasie którego będzie można skosztować lokalnych specjałów, obejrzeć prace rękodzielników, wziąć udział w warsztatach ekologicznych. Niedzielną uroczystość na Słowiańskiej Górze uświetni minirecital Krzysztofa Baranowskiego & Krzysztofa Niewirowskiego (g. 16). Subtelne dźwięki i czysty wokal będą współgrać z odgłosami i kolorami przyrody.

Coolturalne Wakacje

Stargard. W sobotę wystartują Coolturalne Wakacje. To cykl wydarzeń kulturalnych zaplanowany na każdy wakacyjny weekend. Będą organizowane koncerty, seanse filmowe w plenerze oraz dużo kulturalnych i rozrywkowych niespodzianek. Na scenie Teatru Letniego w parku Chrobrego pojawią się muzycy także ze Stargardu.

W sobotę (26 bm.) o g. 16 rozpocznie się Dragrats Festival, koncerty lokalnych artystów reprezentujących scenę ciężkiego brzmienia. Na muzycznej scenie wystąpią zespoły Nikt, Antivist, Aulofobia, Bestial, Mariusz Zarzeczny Band i Empire in the zoo. – Nie zabraknie muzycznych niespodzianek – zapowiadają organizatorzy. – Na koncertach zespoły będą rozdawać festiwalowe gadżety, specjalnie przygotowane na tegoroczną edycję. Gramy jak co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Narkomanią.

Organizatorem imprez w ramach Coolturalnych Wakacji jest miasto. Wstęp na nie jest darmowy.

Rock Festival

Kołobrzeg. W sobotę o g. 17 na scenie plenerowej Regionalnego Centrum kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu rozpocznie się Regionalny Przegląd Zespołów Rockowych „Rock Festival”. Gwiazdą imprezy wieńczącą konkursowe zmagania będzie Sztywny Pal Azji, którego koncert rozpocznie się o g. 20. Wstęp wolny.

Zespoły ukraińskie

Kołobrzeg. Dzisiaj (w piątek) o g.17 Regionalne Centrum Kultury przy ul. Solnej 1 w Kołobrzegu zaprasza na Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej. Na letniej scenie pojawią się zespoły: Łemko Tower, Łem My, Huculska Zabawa, Kozackie Zabawy i Hoyraky. Wstęp wolny.

Średniowieczne obyczaje

Trzcińsko-Zdrój. Od soboty (pocz. g. 13) do niedzieli bawić się będzie można w Trzcińsku-Zdroju. Trzcińsko-Zdrój w tym roku obchodzi 740-lecie nadania praw miejskich. Ze względu na jubileusz związany z regionalną historią miasta Fundacja Droga Lotha, poprzez organizację średniowiecznej wioski rycerskiej oraz zawodowych walk WMFC, zaprasza mieszkańców miasta do wspólnego świętowania tej rocznicy oraz poznania historii miasta i regionu w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny.

– Co roku w spotkaniu tym uczestniczy ponad stu rekonstruktorów i odtwórców. Imprezę odwiedza blisko tysiąc widzów i turystów. To nie tylko prezentacja dawnych rzemiosł, ale także pokazy walk i tajniki działania machin oblężniczych. Wydarzenie jest prawdziwą gratką dla miłośników historii – mówi członek zarządu województwa Anna Bańkowska.

– Podobnie jak co roku, planujemy przedstawić wioskę rycerską z wieloma różnymi warsztatami rzemiosł dawnych, pokazami walk wojów wczesnośredniowiecznych oraz widowiskowym turniejem późnośredniowiecznych walk rycerskich realizowanym we współpracy z międzynarodową ligą walk rycerskich WMFC. Ubiegłoroczna gala WMFC odbiła się bardzo szerokim echem nie tylko w Polsce, ale w całej Europie – mówią przedstawiciele Fundacji Droga Lotha.

Turniej zawodowych walk rycerskich federacji WMFC (World Medieval Fighting Championship) to największa międzynarodowa Zawodowa Liga Walk Rycerskich, która odbywa się w największych miastach w Europie i na świecie. Gale WMFC odbywały się między innymi w Moskwie, Monte Carlo, Mexico, Aguascalientes.

Główne atrakcje zaplanowano na sobotę (26 bm.). Będą profesjonalne walki rycerskie. Zawodnicy są dzieleni na kategorie wagowe. Walka trwa określone dwie lub trzy rundy, po dwie minuty każda. Bronią jest miecz lub tasak jednoręczny i tarcza. Punkty są zliczane przez sędziów i zapisywane po każdej rundzie, po ich podsumowaniu wyłania się zwycięzcę.

Motocross w Nowogardzie

Nowogard. „Smoczak” ponownie zaryczy od silników motocyklowych. Motocrossowe Mistrzostwa rozpoczną się w sobotę na nowogardzkim torze motocrossowym „Smoczak” – III Runda Mistrzostw Polski w Quadcrossie. W niedzielę zaś III Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie. Trening o g. 10, początek o g. 12.30.

Rajd rowerowy i ekologiczny piknik

Siekierki. Zapowiada się niesamowita sobota na dwóch kółkach! Rajd rowerowy do Siekierek, oficjalne otwarcie mostu, mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. O tym, że naprawdę warto wybrać się na południe województwa, świadczy zainteresowanie sobotnim wydarzeniem w Siekierkach i rowerowym pociągiem organizowanym przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. 100 darmowych biletów rozeszło się błyskawicznie. Uczestnicy wycieczki musieli pokazać, że naprawdę kochają rower i Pomorze Zachodnie – pochwalić się zdjęciem wykonanym na jednej z regionalnych tras. A teraz mogą się już szykować do weekendowej eskapady. Specjalny skład odjedzie w sobotę o g. 9.15 ze stacji Szczecin Główny. O g. 10.07 ma być w Godkowie, skąd o g. 10.30 wyruszy rowerowy rajd do Siekierek. Kilkanaście kilometrów po idealnie równej ścieżce pokonają nawet niedoświadczeni cykliści. Bardziej zaprawieni, dysponujący własnym transportem, mogą dotrzeć autem np. do Trzcińska-Zdroju, tam przesiąść się na rower i przejechać 37 km do polsko-niemieckiej granicy.

Na piknik w Siekierkach zaproszeni są nie tylko rowerzyści. Samochodami również można wygodnie dojechać na miejsce, zaparkować np. przy starym dworcu i przespacerować się w okolice mostu.

Oficjalne otwarcie polskiej części zmodernizowanej przeprawy Siekierki – Neurüdnitz zaplanowane jest w południe, a o g. 13 rozpocznie rodzinny piknik ekologiczny – malowanie budek lęgowych, obserwacja ptaków, opowieści o puchaczu Bubo Bubo i innych unikatowych gatunkach zamieszkujących starorzecze Odry. Atrakcje będą nie tylko dla najmłodszych – planowane są m.in. warsztaty „Niesamowita historia roweru” i joga na moście.

