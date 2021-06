Co się dzieje? Weekend w regionie

Jedziemy do Cedyni!

Cedynia. W ten weekend na pewno warto się wybrać do Cedyni! Już od piątku na gości i mieszkańców czekać będzie moc atrakcji!

„Polsko-niemieckie spotkania z historią pod Górą Czcibora – Cedynia 2021” to tytuł projektu, którego realizację gmina rozpoczęła 1 czerwca 2021 r., a zakończenie nastąpi 15 lipca 2021 r. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania). Został zatwierdzony przez Komitet Sterujący bez uwag i opiewa na kwotę 29 900,00 euro. Beneficjentem projektu jest Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu, a autorem Małgorzata Karwan.

Pod Górą Czcibora od piątku do niedzieli występować będą zespoły muzyki dawnej, odbędą się walki wojów i rycerzy, dżygitówka kozacka, rzemiosło dawne, Noc Kupały połączona z tradycjami, Fireshow. Na koniec w niedzielę o g. 13 najważniejsze wydarzenie – inscenizacja bitwy pod Cedynią 972.

Celem projektu jest w szczególności popularyzacja historii średniowiecza, budowanie wzajemnych relacji partnerskich (Lunow, Schwedt, Bad Freienwalde, Wrizen). Jest to żywa lekcja historii, która w każdym uczestniku wydarzenia pozostawia walory przede wszystkim edukacyjne, ale i emocjonalne.

Obozowisko, które powstanie na placu u podnóża 15-metrowego pomnika, który przedstawia wzbijającego się orła do lotu, przeniesie nas w czasy średniowiecza i rok 972. To jedyna w świecie taka Góra Czcibora z historią, która dla mieszkańców Cedyni jest bardzo ważna. Jest to wydarzenie międzynarodowe, które w każdym roku przyciąga coraz większą rzeszę widzów.

Cedynia zaprasza także na sobotę, na g. 21.30 do amfiteatru, gdzie wystąpi cygański zespół Terno. Wcześniej też atrakcji tam nie zabraknie.

Latawce na plaży

Kołobrzeg. Od piątku do niedzieli na plaży centralnej przy latarni morskiej odbędą się zawody kitesurfingowe i wingfoilowe. Impreza będzie miała rangę Pucharu Polski Polskiego Związku Kiteboardingu PZKite. To już druga edycja takich zawodów organizowana w Kołobrzegu. Tegoroczne zmagania rozegrane zostaną w trzech klasach: olimpijskiej Formule Kite, młodzieżowej Arrows oraz Wingfoil – czyli takiej, w której napędem jest dmuchane skrzydło.

Mrozu w amfiteatrze

Kołobrzeg. W sobotę o g. 20.30 na deskach amfiteatru wystąpi Mrozu. Przed nim jako support zagra grupa Kurna Chata. Wstęp na imprezę będzie wolny, ale bez ograniczeń będą mogły wejść jedynie osoby zaszczepione. Dla niezaszczepionych zarezerwowano tylko 250 miejsc. Bezpłatne bilety są do odbioru w kasie Regionalnego Centrum Kultury przy ul. Solnej 1. Każdy, kto tam się zgłosi, będzie mógł odebrać maksymalnie 2 wejściówki.

(pw)

Noc bajek w Ogrodzie Dendrologicznym

Przelewice. W wyjątkowej scenerii jednego z najpiękniejszych miejsc na Pomorzu Zachodnim, na trzech różnych scenach będzie można zobaczyć i usłyszeć „Czerwonego Kapturka”, „Przygody Sindbada Żeglarza” i „Eko Bajki” w wykonaniu najlepszych aktorów Teatru Lalek „Pleciuga” ze Szczecina. Przedstawieniom towarzyszyć będzie wyjątkowa iluminacja świetlna, lustrzane kule i różnorodne efekty specjalne. Impreza odbędzie się w sobotę, rozpoczęcie o g. 21. Bilety do nabycia online na stronie internetowej Ogrodu Dendrologicznego.

(sja)

Dni Stargardu

Stargard. W weekend odbędą się obchody Dni Stargardu. W programie m.in. koncerty, imprezy sportowe i wydarzenia historyczne.

Tegoroczne, koncertowe Dni Stargardu odbędą się w Teatrze Letnim. 18 bm. o g. 20 zagra tam szczeciński duet Jackpot. Po nim zaśpiewa Damian Ukeje. W sobotę 19 czerwca wystąpi grupa Nastroje oraz Rosalie. Początek – godz. 20.

W niedzielę o godz. 18 przed publicznością zaprezentuje się, świętująca 10-lecie działalności, grupa Bubliczki.

20 czerwca na godz. 16 Fundacja Orkiestra Camerata Stargard i Chór Akademii Morskiej zapraszają do kolegiaty na Koncert Prezydencki. Od niedzieli aż do 18 sierpnia w SCK będzie można oglądać wystawę portretu kobiecego „Biesy polskie” autorstwa Maksymiliana Ławrynowicza.

W ramach sportowej części obchodów święta miasta w piątek wieczorem na stadionie przy ul. Ceglanej odbędzie się Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kalmar. W sobotę w prawdziwe centrum sportu i rekreacji zamieni się ul. Szczecińska. W samo południe rozpocznie się szereg imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób w różnym wieku. W godz. 15–18 zaplanowano wyścigi w ramach 3. Kolarskiego Kryterium – Memoriał Bernarda Pruskiego, rekreacyjny przejazd mieszkańców w ramach trwającej akcji „Aktywne Miasta – Rowerowa Stolica Polski” oraz paradę motocyklistów. Wyruszą oni o g. 19 ze Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego. O g. 20 zacznie się 6. Marsz Nordic Walking na dystansie 5 km, godzinę później – 14. edycja Międzynarodowego Biegu Ulicznego o Błękitną Wstęgę Stargardu. Całość zwieńczy, ok. godz. 22.30, nowatorski i efektowny pokaz Fire &LED Show.

W czasie Dni Stargardu kino SCK zaprasza na seanse za złotówkę.

(w)

Festiwal pieśni chóralnej

Międzyzdroje. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach odbywa się nieprzerwanie od 1966 r. Gości chóry prezentujące muzykę wielu kultur z różnych stron świata.

Tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach 20–25 czerwca br. i będzie otwarty dla publiczności, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Koncerty festiwalowe śledzić będzie można także w internecie. Chóry z różnych zakątków Polski przygotują repertuar współczesny oraz sakralny. Koncert inauguracyjny odbędzie się w niedzielę 20 bm. w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach. Wystąpi Chór Narodowego Forum Muzyki z Wrocławia.

Święto Przytoru

Świnoujście. W sobotę swój dzień obchodzić będzie dzielnica Przytór-Łunowo. Imprezy na placu piknikowym przy ul. Zalewowej rozpoczną się o g. 15. Nie zabraknie dobrej muzyki, zabawy tanecznej, pysznego jedzenia i niespodzianki dla dzieci i dla seniorów. Gwiazdą wieczoru będzie tenor Bartosz Kuczyk.

Dzień Psa z „Animalsami”

Świnoujście. W niedzielę o g. 12 Fundacja Animals Świnoujście zaprasza wszystkich na polanę grillową przy ul. Jachtowej. Będzie ognisko z kiełbaskami i chlebem. Będzie można także wspomóc fundację, kupując ciasto, psie smakołyki własnej roboty oraz różne fanty. Dzieci również nie będą się nudzić. Dobrą zabawę poprowadzi animatorka, a fani motocykli będą mieli okazję podziwiać niezwykłe maszyny. Impreza potrwa ok. trzech godzin.

BaT