Wahadło na ul. Floriana Krygiera już od poniedziałku

Po co wahadlo? Moze od razu zamknac na 2 lata i niech sobie pracownicy powolutku i spokojnie pracuja. Moze tez wszystkie drogi przerobic na strefy „30 km” lub na sciezki rowerowe.Brak juz slow na absurdy remontowe w Sz-nie

Naiwny

2021-06-17 20:33:17

Byłem jednak naiwny wierząc głęboko w to,że przecież nie da się wszystkiego na raz zamknąć by totalnie sparaliżować ruch. Teraz okazuje się,że metoda "małych kroczków" jaką sobie Pan Krzystek z urzędnikami obrali prowadzi dokładnie do tego.To się dzieje naprawdę tu i teraz-miasto z każdym dniem,tygodniem zostaje bez dróg wjazdowych-wyjazdowych. Zaczynam obawiać się o swoje bezpieczeństwo i zastanawiam się czy służby państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców widzą co się dzieje.