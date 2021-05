Przebudowa węzła drogowego w Podjuchach. Granitową odblokują, ale do finału wciąż daleko

Miało być piętnaście miesięcy. Będzie ich w sumie co najmniej drugie tyle. To już pewne, że nie wcześniej niż w listopadzie lub grudniu tego roku możemy spodziewać się finału budowa węzła drogowego w szczecińskich Podjuchach wzdłuż ul. Floriana Krygiera od mostu Gryfitów nad Regalicą i w rejonie jej skrzyżowania z ul. Granitową wraz z dojazdem do autostrady A6. Inwestycja realizowana przez konsorcjum spółek Roverpol - Rover Infraestructuras zalicza kolejny już poślizg. Aneks do umowy z miastem jest właśnie przygotowywany. Jedyna dobra informacja aktualnie jest taka, że wreszcie nowe skrzyżowanie z rondem u zbiegu ulic Granitowej i Floriana Krygiera będzie w pełni przejezdne od najbliższego poniedziałku, 24 maja.

Przypomnijmy, że według założeń, duże skrzyżowanie w Podjuchach wraz całą infrastrukturą towarzyszącą miało być gotowe już od sierpnia ubiegłego roku.

Mijają kolejne terminy zakończenia prac

Terminy zakończenia prac były jednak co rusz przekładane: kolejny z nich upłynął z końcem listopada. Potem, zapisany w aneksie z września u.br., nowy został wyznaczony na 15 kwietnia 2021 roku. I ten nie został dotrzymany. Równocześnie rosną wydatki na tę inwestycję. Umowa między miastem i konsorcjum Roverpol - Rover Infraestructuras podpisana została 29 maja 2019 r. i opiewała na 104 537 700 zł brutto. Aktualnie, tj. według stanu na dzień zawarcia ostatniego, a jedenastego jak dotąd aneksu z 12 maja br., wynagrodzenie z tytułu ujętych w kontrakcie - jak dotąd - robót dodatkowych, wynosi 114 293 202,36 zł. To jednak nie wszystko, bo odrębną umową, zawartą w kwietniu u.br., urzędnicy magistratu zlecili konsorcjum przebudowę kanału deszczowego o średnicy 1000 mm na odcinku od komory (za planowanym zjazdem z ul. Ciasnej) do piaskownika (zlokalizowanego przed nasypem kolejowym) za 2 793 120 zł. Biorąc pod uwagę sam kontrakt zasadniczy daje to łączny wzrost kosztów całej inwestycji - na razie - o 9 755 502,36 zł brutto.

- Z uwagi na kumulację robót dodatkowych, przestoje, jak również na projektowanie nowego mostu drogowego nad Regalicą [ten ma powstać na filarach poprzedniej zdemontowanej konstrukcji - od autora], stąd opóźnienia i konieczność przesunięcia terminu ukończenia zadania - Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Przygotowywany jest nowy aneks do umowy.

Nadzór nad realizacją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi 72 797 093 zł.

Nowa organizacja ruchu na Granitowej od poniedziałku

- Wykonawca prowadzi aktualnie prace przy pogrążaniu ścianek szczelnych na jednym z przyczółków powstającego mostu. Prowadzone są roboty bitumiczne, brukarskie, wykonywane jest oznakowanie poziome. Wykonywane są również nowe nasadzenia zieleni - wylicza w najnowszym komunikacie o tym co się dzieje na placu budowy

Remontowi poddawany jest także wiadukt, po którym biegnie jezdnia ul. Floriana Krygiera - to konstrukcja w niewielkiej odległości od mostu Gryfitów nad torem znajdującej się poniżej linii kolejowej.

Jeśli chodzi o zmiany w organizacji ruchu, to te zaczną obowiązywać w poniedziałek 24 maja, od wczesnych godzin porannych. Udostępniony zostanie przejazd nowo wybudowanymi fragmentami ulic Floriana Krygiera i Granitowej i dodatkowo udostępniona zostanie możliwość poruszania się we wszystkich relacjach na nowym skrzyżowaniu z ruchem okrężnym. Z uwagi na toczące się nadal prace przy przebudowie skrzyżowania ulic Granitowej i Marmurowej, zamknięty dla samochodów zostanie równocześnie wjazd w ul. Marmurową. ©℗

Tekst i fot. Mirosław Winconek