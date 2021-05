Krygiera to jeszcze plac budowy. Woda podmywa jezdnię

Kierowcy mogą już bez ograniczeń korzystać z nowego skrzyżowania w Podjuchach - w poniedziałek zostały im bowiem udostępnione fragmenty ulic Krygiera i Granitowej. Część naszych Czytelników zaniepokoił jednak stan pobocza i skarpy. Uważają, że jest niebezpiecznie.

Internauta Daniel: "Jak można dopuścić ruch na takim badziewiu, na takiej fuszerce? To kryminał. Radzę omijać to skrzyżowanie bo osuwająca się ziemia zwiastuje katastrofę. Ja nie wiem kto to odbierał.. Steve Wonder?"

Joanna zauważa: "Z tego, co się dzieje z poboczem po ulewach nie wróżę nic dobrego tej inwestycji. Tylko czekać, aż dojdzie (oby nie) do tragedii".

Ul. Floriana Krygiera jest dla wielu mieszkańców Podjuch, Zdrojów czy Żydowiec najszybszą trasą do centrum. Od lat w godzinach szczytu tworzyły się tam kilometrowe korki. Jest jednak szansa, że to się wkrótce zmieni. U zbiegu ulic Granitowej i Krygiera trwa budowa ronda, które ma uspokoić ruch w tym rejonie. Aby jednak ułatwić kierowcom poruszanie, pomiędzy dzielnicami Szczecina oraz w stronę autostrady A6, udostępniony został w poniedziałek przejazd na nowym skrzyżowaniu - we wszystkich relacjach.

Kłopot w tym, że deszcz podmywa ziemię pod jezdniami na skarpie. Jak zapewniają nasi Czytelnicy, wygląda to tak, jakby asfalt miał zaraz spłynąć w dół.

- Przypominamy, że w tym miejscu wciąż trwa budowa. Skarpa będzie jeszcze zabezpieczana betonowymi płytami - zapewnia biuro informacji miasta. - Zostaną też ułożone krawężniki.

Obecny stan należy więc traktować jako tymczasowy. Z zapewnień inwestora wynika, że wszystko będzie jeszcze poprawiane.

Więcej czytaj w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 25 maja 2021 r.

(lw)