W niedzielę wybieramy władze samorządowe [GALERIA]

W niedzielę możemy zdecydować, kto będzie wpływał na życie naszej lokalnej wspólnoty. Fot. Dariusz GORAJSKI

W niedzielę wybierzemy prezydentów miast, burmistrzów i wójtów oraz radnych – na pięcioletnią kadencję. To oni będą decydować o najbliższych nam, regionalnych i lokalnych sprawach. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7 do 21.

O mandat prezydenta Szczecina ubiegają się czterej kandydaci. Urzędujący włodarz miasta Piotr Krzystek – popierany także przez Koalicję Obywatelską, poseł Prawa i Sprawiedliwości i były wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, reprezentujący Nową Lewicę wiceprezydent Nowogardu Bogdan Jaroszewicz oraz diagnosta laboratoryjny Dariusz Olech wspierany przez Konfederację. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska w niedzielę ponad połowy głosów, czeka nas druga tura wyborów. Ewentualna dogrywka jest zaplanowana na 21 kwietnia.

W niedzielę wybierzemy także nową Radę Miasta Szczecin, w której zasiada 31 radnych, oraz nowy skład sejmiku zachodniopomorskiego, gdzie miejsc jest 30. Radni sejmiku wybierani są z pięciu okręgów. Okręg pierwszy obejmuje miasto Szczecin, powiat policki, okręg drugi: miasto Świnoujście, powiat goleniowski, powiat gryficki, powiat kamieński, powiat łobeski, okręg trzeci: powiat choszczeński, powiat drawski, powiat kołobrzeski, powiat świdwiński, powiat wałecki, okręg czwarty: miasto Koszalin, powiat białogardzki, powiat koszaliński, powiat sławieński, powiat szczecinecki, okręg piąty: powiat gryfiński, powiat myśliborski, powiat pyrzycki, powiat stargardzki.

Do Rady Miasta Szczecin kandydują 274 osoby, do sejmiku zachodniopomorskiego – 293.

Wyborcy w Szczecinie otrzymają trzy karty do głosowania. Na szarym tle znajdą się nazwiska kandydatów do rady miasta, na niebieskim – do sejmiku wojewódzkiego, a na różowym – kandydaci na prezydenta miasta. W niektórych miejscowościach będzie też czwarta karta – z kandydatami do rady powiatu (tu tło będzie żółte).

Idąc na głosowanie, pamiętajmy, aby wziąć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty, paszport, legitymację studencką lub prawo jazdy. Można także posłużyć się aplikacją mObywatel.

Ważne: na każdej karcie stawiamy znak w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. Nasz głos jest nieważny, jeśli postawimy znak inny niż „X”, albo nie postawimy go w ogóle.

Informacje o tym, gdzie znajduje się nasz lokal wyborczy, możemy znaleźć między innymi w wyszukiwarce Państwowej Komisji Wyborczej, w aplikacji mObywatel, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała krótkie filmy, w których stara się odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości dotyczące wyborów. Materiały są zamieszczone na oficjalnym kanale PKW na platformie YouTube. ©℗

(as)