W Koszalinie urodziły się sokoły. Można je podglądać w internecie

Sokoły, które przyszły na świat na kominie MEC w Koszalinie. Fot. MEC Koszalin

W budce lęgowej zamontowanej na kominie Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie wykluły się cztery pisklęta sokoła wędrownego.

Pierwsze przyszło na świat w miniony piątek tuż po g. 18. Ostatnie wyszło ze swojego jaja w niedzielę. Małe sokoły rosną bardzo szybko. Jak mówią eksperci, staną się samodzielne i opuszczą gniazdo już w czerwcu.

To kolejny miot, którego doczekała się koszalińska ciepłownia. To co się dzieje obecnie z maluchami, obserwować można dzięki kamerom zamontowanym w budce lęgowej. Przekaz on-line dostępny jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa. ©℗

(pw)