Uwaga na zmiany w rejonie Kredowej. Modernizują układ drogowy [GALERIA]

*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Trwa przebudowa ulic w ramach projektu związanego z modernizacją układu drogowego na północy Szczecina. I w związku z pracami prowadzonymi w rejonie ulicy Kredowej od środy 19 czerwca zmieni się tymczasowa organizacja ruchu.

- Zmiany w organizacji ruchu obejmować będą: zamknięcie dla ruchu ulicy Kredowej od skrzyżowania z ulicą Rafy Koralowej do skrzyżowania z ulicą Urlopową oraz zamknięcie dla ruchu ulicy Urlopowej od skrzyżowania z ulicą Kredową wraz z wjazdem w ulicę Astronomiczną - poinformował Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Rzecznik także zaznaczył, że w obu przypadkach zachowany zostanie dojazd do posesji dla mieszkańców.

- Prace budowlane obejmują przebudowę ulic Kredowej, Urlopowej, Ostoi Zagórskiego, budowę nowego odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Czesława Miłosza, budowę skrzyżowania z ruchem okrężnym, budowę chodników i miejsc postojowych, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych (m.in. sieci elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe, teletechniczne), rozbiórkę obiektów kubaturowych, zagospodarowanie zieleni - wymienia

Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie obejmuje przebudowę aż ośmiu ulic, o łącznej długości blisko 4,9 km: ul. Kredowej – od skrzyżowania z ulicą Wakacyjną; ul. Ostoi-Zagórskiego wraz z Rondem Kredowa; ul. Urlopowej; ul. Czesława Miłosza - przedłużenie; ul. Andersena od skrzyżowania ul. Miodowej (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną (bez skrzyżowania); ul. Północnej od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065; ul. Północnej od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem); ul. Wapiennej od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).

Projekt „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie, która też prosi wszystkich uczestników ruchu o zachowanie uwagi i stosowanie się do obowiązującego oznakowania.

(k)