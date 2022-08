Usuwają śnięte ryby z Odry. Trwa walka ze skutkami ekologicznej katastrofy

Informacja o rtęci to totalny fake wynikły z niedouczenia "speców" i tłumaczy. Raport niemiecki wykazywał b. wysokie pH w wodzie - wyższe niż dopuszczalne. Przetłumaczono to na - b. wysokie stężenie Hg - wyższe niż dopuszczalne. Rtęć (czysta) - nie wykaże żadnej zmiany odczynu wody - chyba że jej związki (bardzo trujące). Niedouczony "tłumacz/specjalista" pomieszał symbole pH i Hg - i stąd się wzięły metale ciężkie. Było uczyć się w szkole a nie na własnych błędach .

To NitraSS z KOpertowiczem pod dowództwem TuSSka to wszystko zrobili dla przejęcia władzy

Ogłoszono że Marszałek zbiera zdjęcia padłych ryb natomiast podczas posiedzenia Samorządowego Sztabu Kryzysowego z Donaldem Tuskiem członkowie sztabu natomiast mówili o padniętych bobrach, ptakach czyli całej zwierzynie zatrutej rtęcią. Czy rzeczywiście potwierdzają się te informacje że odnotowano padnięte całymi stadami ptaki, bobry, zaskrońce, żaby, płazy. Wszystko co jest przy rzece umarło i zbierają do utylizacji?

już jeżyków i jaskółek. Resztka nietoperzy. Skonały z głodu, inne ominęły wiosną Szczecin. ALE KOMARY WYTRUTE!!! To samo z powietrzem co z wodą.

Tragedia zaprogramowana, brak oczyszczalni sciekow, rolnicze i hodowlane odpady prosto do rzek i wysoka temperatura powietrza to dla ryb wyrok zaglady. Kiedy polityka dla ludzi i srodowiska?

Z Częstochowy

2022-08-15 11:11:18

PiS do roboty łapać martwe ryby z rzeki , Za to że pisiorstwo doprowadziło do takiego stanu to was rozliczymy