Żołnierze i strażacy oczyszczają Odrę ze śniętych ryb. W Gryfinie woda pitna jest bezpieczna

W Odrze na odcinku od Widuchowej po Gryfino widziane są tysiące śniętych ryb. Do oczyszczania rzeki zostali skierowani żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy wspierają straż pożarną. W Widuchowej będą tam pracowali tak długo, jak będzie potrzeba. Tymczasem burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn poinformował, że woda pitna w sieci jest stale badana i nie ma najmniejszych oznak skażenia.

Stale monitorowane są ujęcia wody położone przy rzece. Codziennie wykonywane badania nie wykazują najmniejszych oznak skażenia.

- Codziennie, do odwołania organizowane są spotkania zespołu zarządzania kryzysowego. Współpraca służb i organizacji jest koordynowana na bieżąco. W wyznaczonym miejscu przygotowane są pojemniki na martwe ryby, jednak do tej pory w nurcie rzeki widoczne są pojedyncze sztuki. Ich zbieraniem zajmować będą się wyznaczone osoby, wyposażone w sprzęt ochronny – informuje M. Sawaryn.

Burmistrz dodaje, że ewentualne zgłoszenia dotyczące martwych zwierząt, należy zgłaszać na adres: kryzys@gryfino.pl. Przewóz ryb do utylizacji odbywa się pod nadzorem policji. Zakazane są kąpiele, połowy ryb, używanie wody z rzeki do podlewania ogrodów, pojenia zwierząt. Przypadki naruszenia tych zakazów powinny być zgłaszane do straży miejskiej.



Do Widuchowej żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zostali skierowani na wniosek

wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego. 40 żołnierzy 14 ZBOT działa na Odrze wraz z 11 żołnierzy wojsk operacyjnych z 5. pułku inżynieryjnego w Szczecinie - Podjuchach.

Terytorialsi pomogli strażakom rozwinąć tzw. zaporę elastyczną na Odrze, która pozwala zbierać napływające śnięte ryby. Z łodzi podbierakami wybierają z wody ryby, które następnie trafiają do kontenera. Żołnierze mają na sobie środki ochrony osobistej jak maski czy rękawice, w każdej chwili mogą skorzystać z infrastruktury pobliskiej szkoły w Widuchowej, by odpocząć, czy wykąpać się.

- Naszym głównym zadaniem jest wsparcie służb i organizacji rządowych, tu wspieramy

straż pożarną. Będziemy pracowali tu tak długo, aż nie oczyścimy rzeki ze śniętych ryb -

mówi ppłk Maciej Paul.

Około południa strażaków i żołnierzy odwiedzili premier Mateusz Morawiecki i wojewoda zachodniopomorski. Premier zapoznał się z sytuacją i podziękował żołnierzom i strażakom za ich wysiłek. Żołnierze spotykają się także z życzliwością mieszkańców. Będą nocować w szkole, a sołtys Widuchowej zapewniła, że mogą liczyć na posiłek. Akcja żołnierzy będzie trwała w sobotę do zmroku, wznowiona zostanie następnie w niedzielę i w kolejne dni.