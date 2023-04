Uroczystości na Cmentarzu Centralnym. 83. rocznica zbrodni katyńskiej [GALERIA]

W trakcie uroczystości pod Krzyżem Katyńskim na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie złożono wieńce oraz kwiaty, oddano salwę honorową i odbył się apel poległych. Fot. Krzysztof ŻURAWSKI

W czwartek w południe pod Krzyżem Katyńskim na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie odbyły się uroczystości upamiętniające 83. rocznicę zbrodni katyńskiej. Uczestniczyli w nich także przedstawiciele środowisk skupionych wokół Rodzin Katyńskich.

- Pełna prawda o zbrodni katyńskiej wciąż nie jest znana – stwierdził Mateusz Wagemann, wicewojewoda zachodniopomorski. – W szczególności nie są znane motywy tej zbrodni. Czy motywem była nienawiść do Polaków? Czy też była to chęć zemsty za rok 1920? Czy może była motywowana chorą ideologią komunistyczną i chęcią likwidacji elity narodu polskiego? Dziś jest już trudno do tej pełnej prawdy dojść…

Prawda o samej zbrodni była ukrywana przez pół wieku. Dopiero w roku 1990 władze ZSRR oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych z tą zbrodnią nie zostało jednak jak dotąd wyjaśnionych.

Szacuje się, że w lesie katyńskim i innych miejscach kaźni NKWD rozstrzelało około 21 768 obywateli Polski - w tym ponad 10 tys. oficerów Wojska Polskiego i Policji Państwowej. Egzekucji dokonywano przez strzał w tył głowy z broni krótkiej.

W trakcie uroczystości oddano salwę honorową i odbył się apel poległych przywołujący pamięć znanych i nieznanych ofiar NKWD, mieszkańców i obrońców kresów Rzeczpospolitej.©℗

Krzysztof ŻURAWSKI