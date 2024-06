Uroczyste otwarcie klinik i porodówki na Pomorzanach [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz Gorajski

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie uroczyście otworzył nowo wybudowane siedziby klinik ginekologiczno-położniczo-neonatologicznych, Izby Przyjęć i bloków porodowo-operacyjnych. Inwestycja powstaje wieloetapowo, część bloku A2 w szpitalu na Pomorzanach otwarto już w minionym roku, całość ma być ukończona w połowie 2026 roku.

Na parterze nowego budynku usytuowane są: nowoczesna przestronna Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna, gabinety przyjęć do poszczególnych klinik ginekologiczno-położniczo-neonatologicznych, gabinety poradni, Pracownia Kolposkopowa i gabinet KTG, toalety, łazienki, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt oraz Zintegrowany Ginekologiczny Blok Operacyjny z czterema salami operacyjnymi oraz salą szkoleniowo-konferencyjną zajmuje I piętro. Na drugiej kondygnacji znajduje się Blok Porodowo-Operacyjny z sześcioma salami porodowymi, z których dwie służą do zabiegów i cesarskich cięć, a cztery do porodów siłami natury. Warto dodać, że porodówka szpitala na Pomorzanach jest jedyną porodówką w centrum miasta z trzecim - najwyższym stopniu referencyjności, a rocznie przychodzi tu na świat niemal 2300 noworodków. Kliniki położniczo-ginekologiczno-noworodkowych szpitala na Pomorzanach od wielu lat cieszą się bardzo dobrą opinią dzięki wyspecjalizowanej, fachowej kadrze, zaawansowanemu sprzętowi i bogatemu doświadczeniu szpitala klinicznego. Diagnozowane i leczone są tu kobiety z całego regionu, a nawet spoza Zachodniopomorskiego - z najpoważniejszymi patologiami i dolegliwościami: z zagrożonymi ciążami, ciążami mnogimi i trojaczymi, skrajne wcześniaki, chore noworodki.

To nie koniec rozbudowy USK nr 2, bo już wkrótce rozpocznie się trzeci etap inwestycji zakładający generalny remont części Klinik Położnictwa i Ginekologii oraz Patologii Noworodka z oddziałami patologii ciąży, połogowym i salami rooming-in, na których przebywają kobiety po porodzie wraz ze swoimi dziećmi. Będzie tu kuchnia mleczna, pokój laktacyjny i punkt szczepień. Rozbudowane zostanie również poddasze budynku A, gdzie miejsce znajdą pomieszczenia archiwum, szatni i węzłów sanitarnych.

Planowane zakończenie inwestycji przewidziano w połowie 2026 roku, a jej wartość oszacowano na ponad 106 milinów złotych, z czego 85 mln pochodzi z Ministerstwa Zdrowia, natomiast 21 250 000 to środki własne. W bogato wyposażonych klinikach sama wartość sprzętu i aparatury medycznej to koszt blisko 37 milionów złotych.

(kel)

Film: Piotr Sikora