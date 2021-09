Tylko w ten weekend: ogród na Wałach Chrobrego. W jesiennych kolorach i smakach

Kwitnąca kurkuma przyciąga uwagę w nie mniejszym stopniu niż katalpy o gigantycznych liściach czy hibiskusy o kwiatach wielkości ludzkiej głowy. W błyskawicznym tempie znikają krzewy hortensji i róż, jak również jeżówki, pysznogłówki czy ozdobne dynie. Oblegane są stoiska z ziołami, pnączami, owadożernymi roślinami, ale również z biżuterią, miodami i wyrobami regionalnej kuchni. Wypełniają się ławy przy stoiskach z mięsiwem z grilla.

Dziś pierwszy dzień kiermaszu ogrodniczego ph. „Pamiętajcie o ogrodach" oraz smakowitej „Wałówki z przysmakami". Szczecinianie oraz turyści tłumnie odwiedzają Wały Chrobrego.

Różnorodność zielonej oferty jest ogromna. Istne morze kwiatowych cebul, sadzonek drzew, krzewów, bylin i pnączy. W tym jednym - dla Szczecina reprezentacyjnym - miejscu zgromadzono bogate kolekcje kwiatów doniczkowych i rabatowych, sadzonek owocowych i ozdobnych krzewów oraz drzew, winorośli, a także małej architektury ogrodowej oraz sprzętu, bez którego nie mogą się obejść domowi ogrodnicy.

Z myślą o naszych Czytelnikach sporządziliśmy przegląd najbardziej poszukiwanych oraz najchętniej kupowanych roślin do domu, ogrodu, na taras i balkon. Kluczem do niego jest cena.

Wśród cebulowych kwiatów najtaniej można kupić tulipany - już za 1 zł, a niewiele drożej - bo za 2 zł - są narcyzy, żonkile i hiacynty. Droższe (po 12 zł) są korony cesarskie, a jeszcze droższe (15 zł) - czost[nki olbrzymie.. Z sadzonek najtańsze są begonie (2 zł), maleńkie tuje (od 3 zł) oraz wrzosy (od 6 zł). Choć te ostatnie są sprzedawane nie tylko pojedynczo, ale również w większych donicach, łączonych w tricolory czy też z innymi roślinami ozdobnymi - w cenie 30-49 zł. Natomiast astry, goździki, kiścienie i pierisy, żurawki i lawendy (od 5 zł), nachyłki, rozchodniki i rojniki (od 6 zł) pysznogłówki, krwawniki, ostróżki, lobelie, słoneczniki, trytomy, floksy i rudbekie, tawułki i pięciorniki (od 8 zł). Zioła w donicach - m.in. ziele oliwne, kocimiętka, szałwia, wrotycz i mięty w odmianach - są dostępne już od 6-7 zł.

Nieco droższe są kolorowe papryczki oraz ozdobne kapusty (8 zł). Podobnie jak macierzanki i żurawki(10 zł). Barbule klandońskie, hosty i jeżówki, miodunki, sity, budleje, krzewuszki i szałwie wieloletnie (od 12 zł). Za akebie i kwitnące powojniki trzeba zapłacić 30 zł. Droższe - od 40 zł - są hibiskusy. Krzew róż to wydatek minimum 50 zł. Tańsze są ozdobne trawy, które w zależności od odmiany kosztują od 15 do 40 zł. Natomiast najdroższe są drzewka bonsai, oryginalnie formowane iglaki oraz np. szczepione a pniu hortensje (od ok. 100 zł w górę).

Kiermasz to także okazja do prezentacji regionalnych przysmaków. Takich jak choćby sery, miody, chleby, podpiwki i piwa smakowe, wędliny również z Podlasia i Litwy,tureckie słodycze. Stoiska „Wałówki z przysmakami” - tradycyjnie - wzdłuż ul. Szczerbcowej. Najprościej do nich trafić po zapachu grillowanych mięsiw i szaszłyków.

Ogród Wałów Chrobrego będzie otwarty dzisiaj (18 września) jeszcze tylko do godz. 18. Natomiast w niedzielę (19 września) - w godz. 9-17. W trakcie trwania imprezy jest dostępne stanowisko Narodowego Spisu Powszechnym Ludności i Mieszkań. Warto z niego skorzystać, bowiem udział w spisie jest obowiązkowy, a czasu by tego dokonać zostało już naprawdę niewiele.

Przypominamy, że nasz „Kurier" jest patronem medialnym weekendowego ogrodu Wałów Chrobrego. ©℗

Arleta NALEWAJKO