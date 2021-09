Wrześniowy weekend na „Pamiętajcie o ogrodach"

W rolach głównych można się spodziewać astrów, wrzosów i chryzantem. Choć kwitnącym trawom, hortensjom czy przebarwiającym się pnączom zapewne również będą się należały miejsca na podium. Podobnie jak niezmiennie zachwycającym różom. Dlatego dla nich wszystkich - wszystkich zielonych okazów jesieni - na ten weekend będą zarezerwowane szczecińskie Wały Chrobrego. Dla wydarzenia ph. „Pamiętajcie o ogrodach".

To będzie największa, najbardziej prestiżowa, ale też najbardziej lubiana z zielonych imprez wystawienniczych Szczecina. Pod patronatem „Kuriera Szczecińskiego".

- Z udziałem około 100 wystawców z całego kraju. Z ofertą, która zadowoli nawet najbardziej wymagających. Kiermasz będzie doskonałą okazją do wyszukania botanicznych ciekawostek lub uzupełnienia kolekcji w poszczególnych gatunkach roślin. Dostępne będą miedzy innymi rośliny rabatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz ozdobne, pnącza, róże w wielu odmianach, cebule kwiatowe i byliny, rośliny doniczkowe - od bogatej kolekcji kaktusów, przez egzotyki, po zioła przyprawowe - mówi Robert Szyjanowski z FM Szczecin, współorganizator wydarzenia. - Będą też rybki i rośliny do oczek wodnych, mineralne i organiczne nawozy ogrodnicze, mała architektura, narzędzia i mechaniczny sprzęt ogrodniczy.

Zwykle w jesiennej edycji „Pamiętajcie o ogrodach" największym zainteresowaniem cieszą się wrzosy, hortensje, trawy ozdobne oraz cebule kwiatowe. Jednak tym razem polecamy uwadze domowych ogrodników przede wszystkim mniej popularne, kolekcjonerskie okazy.

- Jak choćby kirengeszomę dłoniastą, stopowca i trójlisty, czyli byliny idealne w zacienione strefy ogrodów urządzonych w stylu naturalistycznym i leśnym. leśnych i naturalistycznych zieleńców. Warto wzbogacić przydomową zieleń również o okazy astra bocznolistnego 'Prince' czy zimującej w gruncie pelargonii Endlichera - podpowiada Marek Maj z FM Szczecin, współorganizator wydarzenia. - Uwadze miłośników zieleni polecam również pnącza. Na przykład o dużych liściach: miesięcznik dahurski i kokornak wielkolistny, a o pachnących kwiatach - akebię pięciolistkową, a milinów - najbardziej poszukiwane odmiany: ‘Alba’, ‘Silver Bells’ oraz ‘Variegata’.

Kiermaszowi ogrodniczemu - tradycyjnie - będzie towarzyszyła "Wałówka z przysmakami", czyli stoiska z produktami, przetworami i daniami kuchni regionalnej. Znaleźć na nich będzie można, co dusza zapragnie - od słodyczy, win i piw z mini browarów, przez sery, marynaty z ryb, po wędliny, owocowe i warzywa w zaprawach, a także wyroby piekarnicze.

* * *

"Pamiętajcie o ogrodach" oraz „Wałówka z przysmakami" - już w ten weekend (18 - 19 września). W sobotę stoiska wystawiennicze oraz gastronomia będą funkcjonowały w godz. 9-18, a w niedzielę - krócej - do g. 17. Podczas imprezy będą obowiązywały obostrzenia sanitarne związane ze stanem epidemii, czyli nakaz noszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego. ©℗

Uwaga kierowcy: w związku z organizacją imprezy wystawienniczej na Wałach Chrobrego, na niektórych ulicach górnego tarasu nastąpi czasowa zmiana organizacja ruchu. Już od piątku (17 września) od godziny 20. do niedzieli 19 września do godziny 20. zostaną wyłączone z ruchu ulice: Wały Chrobrego, Szczerbcowa i Zygmunta Starego - na odcinku od ul. Jarowita do Wałów Chrobrego.©℗

A. NALEWAJKO