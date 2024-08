Tunel pod Świną ponownie otwarty

Ze wstępnych informacji wynika, że tunel będzie zamknięty około czterech godzin. Kierowcy kierowani są na przeprawę promów Bielik. Promy kursują non stop.

W niedzielę rano, około godziny 11, doszło do wypadku w tunelu w Świnoujściu. - Zderzenie samochodów przy wyprzedzaniu. Trzy ranne osoby zostały przewiezione do szpitala - informuje Wojciech Basałygo, podinspektor Biura Informacji i Konsultacji Społecznych UM w Świnoujściu.

"Czołowo zderzyły się dwa pojazdy, trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala, aktualnie prowadzone są czynności pod kątem wypadku" – przekazał oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu st. sierż. Kamil Zwierzchowski.

Trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala po zderzeniu czołowym dwóch samochodów osobowych w tunelu pod Świną – przekazała Komenda Miejska Policji w Świnoujściu. Droga w obu kierunkach jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

O ile wyjazd ze Świnoujścia przebiega powoli, ale sprawnie, o tyle na wjeździe do miasta ciągną się kilometrowe korki od tunelu aż po osiedle Przytór.

Komentarze

Brawo PiS 2024-08-18 17:25:32 Zamiast dorzucić kasy jako rząd i wybudować po 2 pasy w każdym kierunku woleli przytulić sami, a na otwarciu byli pierwsi...

@Świnoujścianka 2024-08-18 17:19:33 Jak jeździsz tak , że rowerem można cię objechać to nie dziwne,że działasz negatywnie na emocje innych....

Świnoujścianka 2024-08-18 17:06:08 Codziennie przez tunel jeżdżę do pracy. Nie było dnia żeby, mimo, że jeżdżę w tunelu 50km/godz. żeby mi ktoś nie siedział na tyle auta. Kultura , i jeszcze raz kultura jazdy się kłania!

Stop 2024-08-18 15:47:27 Tam było poszkodowane małe dziecko.Ciekawe czy winny tata czy ktoś inny? Wariatów drogowych nie brakuje,niestety.

Y 2024-08-18 15:23:42 Polak za kierownicą,zdrowaskę trzeba odmówić bezwarunkowo!

X 2024-08-18 15:15:21 Niestety nie bylo wyprzedzania. Tunel nie odprowadza dostatecznie spalin. Kierowcy się dusza i slabną.

abc 2024-08-18 15:12:48 i przez jednego idiote, ktoremu sie spieszylo mimo widocznych znakow to powinna byc odpowiedzialnosc finansowa za wstrzymanie ruchu tj. konfiskata majątku sprawcy i oplacenie z nich strat wszystki kierowcow w zasie zamkniecie tunelu!

Klara 2024-08-18 14:55:58 Za poprzedników co tunel wybudowali z samorządem za unijne to takich sytuacji nie było. Coż przyszło nowe uśmiechnięte! Ryby w Odrze też się uśmiechają do perhydrolu i rtęci

Bolek 2024-08-18 14:42:50 Zabrać prawojazdy temu co Wyprzedzał ale sprawdzić na monitoringu czy wyprzedzany nie blokował bo jeżeli jechał 10 lub 20 na godzinę to też ukarać

Ona 2024-08-18 14:17:49 Ludzie co z wami,jeździcie tak jakby wasz mozg zostal w domu.Tylko idiota wyprzedza w tunelu.Ludzie myślcie, to naprawdę nie boli.W tym roku kierowcy turyści sa jakby ,,coś " brali.Zatrzymuja się w miejscach nie dozwolonych,wyprzedxaja ,zawracaja.Zgroza

TZ. 2024-08-18 13:54:28 He, he, wcześniej czy później musiało się to wydarzyć. Trzeba było zrobić trzeci pas. A tak przy okazji: jakie wyprzedzanie w tym tunelu?!

klemens 2024-08-18 13:36:45 nie wierzę , że to jest możliwe . Polak potrafi . Zdarzenie zapisze się w kronice miasta .

Ciekawe 2024-08-18 13:08:02 To tam można się wyprzedzać?

zagapił się 2024-08-18 13:05:34 słabo zorganizowany dojazd na prom.

Kaes 2024-08-18 13:05:04 Wyprzedzanie w tunelu!!!!! Co to ma być? Janusz jakiś się spieszył do domu ?

@juz dawno krakalem 2024-08-18 13:04:43 Człowieku, zastanów się, co ty piszesz. Czy masz wypalony mozg?

POlak 2024-08-18 12:45:32 POlak za kierownicą , to wojna na naszych polskich drogach tzn powroty po weekendzie , będą wyjątkowo widowiskowe wypadki , będą się nasilały , aby szybciej do celu , czyli na cmentarz ?