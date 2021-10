Test na HIV - bezpłatnie i anonimowo

Coraz więcej zakażeń HIV rozpoznawanych jest w Polsce oraz w samym Zachodniopomorskiem. W kraju w ubiegłym roku stwierdzono ponad 700 takich przypadków. W Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych w Szczecinie w tym czasie zgłoszono ich 65. W profilaktyce tych zakażeń ważne jest ich szybkie wykrywanie. Wczesna diagnoza chroni też przed zachorowaniem na AIDS. Stowarzyszenie Wolontariuszy DADU realizuje wiele działań profilaktycznych w zakresie HIV. Do Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Szczecinie zaprasza na anonimowe i bezpłatne testy oraz porady okołotestowe.

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych przy ul Arkońskiej 4 w Szczecinie (budynek A, wejście od szczytu budynku) powinny przede wszystkim odwiedzić osoby, które podejmują tzw. ryzykowne zachowania seksualne.

- Czyli każda osoba, która miała kiedykolwiek kontakt seksualny bez prezerwatywy, a szczególnie te osoby, które takich zachowań mają wiele, z różnymi partnerami - mówi Małgorzata Kłys Rachwalska, wiceprzewodnicząca DADU, koordynator i doradca PKD w Szczecinie oraz kierownik Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych w Szczecinie.

Jakie grupy są zagrożone i gdzie można wykonać testy?

Stowarzyszenie DADU do bezpłatnych i anonimowych badań namawia teraz szczególnie mężczyzn mających seks z mężczyznami, ponieważ w województwie zachodniopomorskim w latach 2017-2020 najwięcej zakażeń HIV rozpoznano właśnie wśród tej grupy osób. Do poddania się testom zachęca też panie - to w projekcie "Jestem świadoma, wykonuję test HIV", który kieruje do kobiet: przed inicjacją seksualną, kobiet dojrzałych, pozostających w związkach oraz kobiet 50 plus. Organizacja liczy, że panie zachęcą do badań również swoich partnerów.

W PKD można też wykonać szybkie testy w kierunku HCV i kiły. Punkt jest czynny w: poniedziałek 15.00-18.00, wtorek 15.00-18.00, środa 15.00-18.00 (wyłącznie do 15.12.2021r.), czwartek 15.00-18.00. Nr tel. w godzinach otwarcia PKD 91 45 42 450. Dla zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa, ostatnia osoba przyjmowana jest pół godziny przed zamknięciem punktu.

Jest kilka ważnych powodów, dla których z decyzją o skorzystaniu z testów w kierunku HIV nie należy zwlekać.

- Warto je wykonać, bo gdy nie wiemy o zakażeniu i podejmujemy kontakty seksualne w kolejnym związku, to narażamy inne osoby - tłumaczy Małgorzata Kłys-Rachwalska. - A w momencie, kiedy rozpoznamy zakażenie, od razu jest włączane leczenie. I to leczenie bardzo dobrze rokuje. Potwierdzenie zakażenia nie jest wyrokiem. Wczesne rozpoznanie, to spokojne, długie życie bez AIDS. Nie narażamy przy tym innych partnerów.

Pacjenci z rozpoznanym HIV są pod opieką Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych w Szczecinie (obecnie to 1650 osób). Nie ma tu rejonizacji.

- Czyli pacjent z Warszawy czy Poznania może się leczyć u nas, a nasi pacjenci mogą to robić w innych ośrodkach w Polsce - dodaje Małgorzata Kłys-Rachwalska.

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV

Stowarzyszenie DADU w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym realizuje projekt finansowany przez Ministerstwo Zdrowia (Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS), Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (projekt na finansowanie dodatkowego dnia testowania - środa , szybkie testy w kierunku kiły, ulotki), Wojewodę Zachodniopomorskiego (dodatkowe testy w kierunku HIV, prezerwatywy, ulotki).

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2020 r. zakażenie HIV stwierdzono u 26.383 obywateli Polski i osób innego obywatelstwa przebywających na terenie naszego kraju. W tej liczbie jest co najmniej 6.416 osób zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 1.993 poprzez kontakt heteroseksualny oraz 4.404 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami (dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH). W ponad połowie przypadków nie podano prawdopodobnej drogi zakażenia.©℗

Agnieszka Spirydowicz