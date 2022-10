Szumilas i Lubnauer w Szczecinie. Ankieta dla 13-14-latków i lex Czarnek

Ministerstwo Edukacji i Nauki zleciło Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie ankietę dla uczniów szkół podstawowych, w której pyta 13-14-latków o aborcję, eutanazję, przygodny seks, kontakt z narkotykami, religijność, poglądy polityczne. - To inwigilacja młodzieży za publiczne pieniądze – uważają posłanki Platformy Obywatelskiej, Krystyna Szumilas i Katarzyna Lubnauer, które w poniedziałek, 24 października pod siedzibą uczelni przy Monte Cassino w Szczecinie zorganizowały konferencję prasową.

- To projekt zlecony poza konkursem, projekt zlecony przez pana ministra Czarnka, projekt za 4,5 miliona złotych. To nas zaniepokoiło, więc postanowiłyśmy wystąpić do rektora uczelni z prośbą o wyjaśnienie – mówiła Krystyna Szumilas, była minister edukacji w rządzie Donalda Tuska. - Ponieważ na stronie projektu nie ma ankiety i nie można dzisiaj się dowiedzieć, o co tak naprawdę były pytane dzieci 13-14-letnie, wystąpiłyśmy do pana rektora o przeprowadzenie kontroli. Niestety, uzyskałyśmy odpowiedź odmowną.

Posłanki wystąpiły o ankiety, pełen wykaz szkół, do których je wysłano oraz informację, czy rodzicie byli informowani o jej przeprowadzeniu.

- Na stronie projektu „Młodzież 4.0” są dostępne ankiety, które będą wykorzystywane do badania osób dorosłych w Polsce, natomiast nie są dostępne ankiety wykorzystywane do badania 13-14-latków, jak również 15-16-latków – podkreślała Szumilas. – Nasza wizyta w Szczecinie nie kończy sprawy kontroli. – Mamy Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i to są instytucje, finansowane z budżetu państwa, które dokonują wyboru grantów do realizacji. Tam są pieniądze na badania prowadzone przez wyższe uczelnie i instytuty naukowe, tam są ludzie zatrudnieni do zbadania zasadności, poprawności, oceny projektów. Natomiast ten projekt został zlecony poza konkursem, poza oficjalną drogą.

- W Polsce jest bardzo dokładny system finansowania badań i prac naukowych. On jest związany z NCN i NCBiR. Tylko tam trzeba wygrać konkurs, przejść przez ocenę komisji – mówiła Katarzyna Lubnauer . – Tutaj, jak się zwrócimy do znajomego ministra, a przypadkowo jest to poseł PiS, to okazuje się, że tą drogę można znacznie przyspieszyć. Wydawało by się, że ministerstwo bardzo dokładnie wie, o co będzie pytana młodzież, ale okazuje się, że to nieprawda. Badania zostały przeprowadzone w ten sposób, że do wszystkich kuratoriów Artur Górecki z Ministerstwa Edukacji i Nauki wysłał pismo, pismo, które zachęca dyrektorów szkół do tego, żeby młodzież wzięła udział w tym badaniu. Okazuje się, że pan Górecki nie wie, o co pyta się w badaniu, nie ma zielonego pojęcia.

Okazuje się jednak, że ankieta jest anonimowa i dobrowolna. O "inwigilacji" nie może być więc mowy.

