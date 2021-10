Po wyborach w PO w regionie: "Ruszamy do boju o Polskę"

Tydzień temu Platforma Obywatelska wybrała nowych szefów w Szczecinie i regionie - Olgierd Geblewicz został przewodniczącym na Pomorzu Zachodnim, a Arkadiusz Marchewka - w Szczecinie. Z kolei w tę w sobotę (30 października) odbyły się kolejne wybory - do zarządu partii, na nową kadencję, również w regionie i w Szczecinie.

"Na naszym pokładzie jest coraz więcej kobiet"

- Cieszę się, że udało się nam stworzyć tak mocną drużynę, w której na pokładzie mamy wielkie osobowości, znane nie tylko z zachodniopomorskiej i szczecińskiej sceny politycznej, ale też z ogólnopolskiej. Dzisiaj kończymy etap wewnętrznych wyborów i ruszamy do boju o Polskę - mówił Olgierd Geblewicz na sobotnim briefingu prasowym, tuż po zakończeniu wyborów, w Dworku Bukowy Park w Puszczy Bukowej. - Nasi wyborcy i nasi mieszkańcy potrzebują prawdziwie dobrej zmiany dla Polski i tego, że wygramy nadchodzący bój o Polskę. Nie wiemy, kiedy on się odbędzie, czy za dwa lata, czyli w terminie ustawowym, czy wcześniej. Ale my musimy być gotowi od zaraz. Dlatego ruszały do boju o Polskę, bo nie możemy zawieść naszych dzieci, które z niepokojem patrzą na to, co wyczynia rząd Prawa i Sprawiedliwości i jaką Polskę, zadłużoną i wsteczną, chce im zafundować.

Magdalena Kochan, wiceprzewodnicząca PO w regionie, podkreśliła, iż nie zna bardziej demokratycznej partii niż Platforma Obywatelska.

- Wybieramy w wyborach powszechnych swojego szefa krajowego, swoich szefów regionalnych i szefów w powiecie. Bardzo jestem z tego dumna - mówiła senator M. Kochan. - Tym bardziej jestem dumna, bo na naszym wspólnym pokładzie jest coraz więcej kobiet i to takich, które są wojowniczkami. Teraz jest taki czas, w którym walecznością musimy upominać się o to, byśmy byli współtworzącymi Europę, byśmy byli osądzani przez sądy niezawisłe i niezależne od władzy politycznej, byśmy demokracji przywrócili jej prawdziwe oblicze, a parlamentaryzmowi parlamentaryzm.

"Przywróćmy Polskę cywilizacji zachodniego świata"

Według senatora Tomasza Grodzkiego, PO przyświeca hasło - "Po zwycięstwo!".

- To jest czas mobilizacji, czas, który możemy nazywać oliwieniem dużej formacji po to, by przygotowań ją do wyborów. Bo każdy dzień trwania obecnej władzy pożera pieniądze nas wszystkich, hydrą inflacji i drożyzny. Każdy dzień zadłuża nasz kraj. Każdy dzień izoluje go na arenie międzynarodowej i pogrąża nas, co nawet padło z trybuny sejmowej, w mrokach średniowiecza, które marzą się członkom formacji rządzącej. Idźmy po zwycięstwo, przywróćmy Polskę cywilizacji zachodniego świata, przywróćmy normalne życie, dla naszych dzieci i wnuków - apelował marszałek Senatu. - Wygramy te wybory!

Jak zaznaczył z kolei poseł do Parlamentu Europejskiego, Bartosz Arłukowicz, PO jest właśnie na końcu ważnego procesu.

- Kończy się właśnie bardzo trudny proces polityczny, który został otwarty kilka dni tygodni w Platformie Obywatelskiej. Powrót Donalda Tuska, przeformułowanie władz Platformy w całej Polsce, regionach i powiatach - mówił B. Arłukowicz na spotkaniu z dziennikarzami. - Możemy powiedzieć otwarcie i szczerze, że jesteśmy gotowi, ruszamy.

Poseł Arkadiusz Marchewka, którzy utworzył nowy zarząd PO w Szczecinie, przypomniał posiedzenie sprzed kilku dni, kiedy dyskutowano na temat ustawy "Stop LGBT".

- W Sejmie słuchaliśmy czegoś, co było skandaliczne. Próbowano wykluczać osoby z mniejszości. To była dyskryminacja, kłamstwo, oszczerstwa i szczucie. Nie będzie na to naszej zgody - zaznaczył poseł. - Będziemy bronić wszystkich, bo wszyscy są równi. Chcemy zacząć walkę o normalną Polskę na każdym szczeblu, od każdej gminy, od każdego powiatu. Zaczynamy nowy rozdział naszej działalności, który zakończy się zwycięstwem. Dzisiaj wybraliśmy zarząd Platformy Obywatelskiej w Szczecinie. W tym szerokim, czternastoosobowym zarządzie znalazły się zarówno osoby z większym doświadczeniem, jak i te, które swoją działalność publiczną dopiero zaczynają. Jeśli chodzi o wiceprzewodniczących w Szczecinie będą to: radna Urszula Pańka, marszałek województwa Olgierd Geblewicz i poseł Sławomir Nitras. ©℗

