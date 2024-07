Szesnastolatek zatruty fentanylem. Pierwszy przypadek w Szczecinie [FILM]

Na temat zatruć fentanylem mówił dr hab. n. med. Andrzej Brodkiewicz. Fot. Dariusz Gorajski

Szesnastolatek zatruty fentanylem trafił do Kliniki Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć szpitala „Zdroje” w Szczecinie. To pierwszy taki przypadek w Szczecinie.



Pacjent trafił do kliniki w stanie ogólnym dobrym, wydolny odechowo-krążeniowo. 16-latek nie po raz pierwszy przebywa w szpitalu z powodu zatrucia, to kolejny epizod.

- Od 2013 roku do chwili obecnej w klinice hospitowaliśmy 3026 osób zatrutych. Dotąd nie mieliśmy zatruć fentanylem - mówi dr hab. n. med. Andrzej Brodkiewicz, kierownik tej kliniki. - Jak dobrze wiemy, w rozwiniętych krajach zachodnich, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, jest to ogromny problem. U nas tego problemu jeszcze aż tak nie widzimy. Oczywiście nie jestem w stanie przewidzieć, jak to będzie wyglądało. Jest to lek stary, opracowany w latach sześćdziesiątych. Fentanyl jest doskonałym lekiem, jeżeli jest używany przez profesjonalistów w odpowiednich dawkach, ponieważ, jest bardzo silnym lekiem przeciwbólowym. Jest używany również w anestezji, bardzo szeroko, bez żadnych problemów. Staje się dramatycznie niebezpieczny, jeżeli jest przedawkowany, jest używany przez osoby, które rzeczywiście nie widzą, w jakich dawkach go stosować.

16-latek jest pierwszym pacjentem pediatrycznym w Szczecinie z przedawkowania fentanylu.



(K)

Film: Dariusz Gorajski