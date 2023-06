Szczepienia przeciwko HPV - dobrowolnie i bezpłatnie

Zachodniopomorski Oddział NFZ informuje, że w naszym województwie szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) można wykonać w 145 przychodniach.

Dobrowolne i darmowe szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) rozpoczęły się 1 czerwca. W pierwszym tygodniu w całym kraju skorzystało z nich ponad 5 tysięcy 12- i 13-latków - właśnie do tej grupy wiekowej kierowany jest ten program. W Zachodniopomorskiem realizowany jest w 145 przychodniach.

- W programie darmowych szczepień przeciw HPV szczepionkę przyjęło już ponad 5,1 tys. 12 i 13-latków - poinformował na Twitterze 8 czerwca minister zdrowia Adam Niedzielski. - Do szczepienia zarejestrowanych mamy jeszcze ponad 11 tys. dzieci. Zachęcam do rejestracji - mamy na dziś wolnych ok. 70 tys. terminów w kalendarzach POZ i szczepionki w zapasie.

Szczepienia przeciw HPV adresowane są do dzieci (dziewcząt i chłopców) w wieku 12-13 lat (urodzonych w 2010 i 2011 roku). Podawane są w dwóch dawkach. Odstęp między nimi wynosi od 6 do 12 miesięcy.

- W województwie zachodniopomorskim szczepienie można wykonać w 145 przychodniach - informuje Małgorzata Koszur, rzeczniczka Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ. - W Szczecinie punktów szczepień jest ponad 30.

Aby zapisać dziecko na szczepienie przeciw HPV wystarczy umówić wizytę: przez infolinię 989 (7 dni w tygodniu od godz. 7:00 do 20:00), przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub w przychodni POZ, która bierze udział w szczepieniach. Nie jest potrzebne skierowanie.

HPV (Human Papilloma Virus) to nazwa ludzkiego wirusa brodawczaka. Odpowiada on za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe. Przed zakażeniem HPV może uchronić szczepionka. Jak zaznacza Ministerstwo Zdrowia, szczepienie jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych. Dlatego powszechne programy szczepień przeciw HPV najczęściej wskazują na dziewczynki i chłopców w wieku 12-13 lat.

Mapa punktów szczepień przeciwko HPV dostępna jest na stronie internetowej: pacjent.gov.pl.

(sag)