Szczecinianie zapłacą więcej za wodę

O co chodzi ? jak zawsze wina PIS , otóż NIE!! to wybrany nierząd już kombinuje zlikwidowanie instytucji Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie. po to aby samorządy i spółdzielnie mogły ustalać sobie indywidualnie ceny za wodę i ścieki , a wtedy nawet po 20 zł. za metr3 będziemy bulić bo tak sobie jakiś pajac wymyśli .Macie baranki swoich wybrańców tfuskowych

Szczecin od wielu lat opanowana jest przez PO i ich zwolenników. To miasto to budżetówka. Likwidacja zakładów i efekty widać. Podatki zamiast od zakładów ( ich nie ma) ściąga się od ludzi.

I cyk! Więcej w kasie zakładu, więc z nadwyżki zapłaci się premie kierownictwu. Ilu mieszkańców tylko na to się składa co roku?

Karol

2023-12-15 14:37:35

Mieszanie decyzji władz Szczecina z polityką PIS to pomieszanie z poplątaniem. Pis nie uczestniczy w koalicji rządzącej miastem i nie ma nic wspólnego z prezydentem Krzystkiem. To smutne, że nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości tak wielu ludziom odbiera zdolność do logicznego kojarzenia...