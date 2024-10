Szczecin (wciąż) przed falą. Stany ostrzegawcze i alarmowe

Prewencyjnie są zamknięte niektóre z dróg wojewódzkich (DW): DW 120 pomiędzy Odrą Zachodnią a Odrą Wschodnią - Mescherin - Gryfino, DW 127 na odcinku prowadzącym od miejscowości Porzecze w kierunku rzeki Odry na długość ok. 1 km od koryta rzeki, a na odcinku Krajnik Dolny - Zatoń, Czelin - zjazd do rzeki i droga Gozdowice - dojazd do przeprawy promowej. Zamknięte są również odcinki dróg gminnych: 195023Z i 195035Z we wsi Siadło Dolne oraz 195031Z we wsi Moczyły. Uwaga: ten ostatni zakaz nie dotyczywsi Siadło Dolne i Moczyły, dojazdów do posesji. - Zabezpieczono 350 dawek szczepionki przeciwko tężcowi i 360 dawek szczepionki przeciwko WZW A. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie przekazała już do punktów szczepień: 294 dawki szczepionki przeciwko tężcowi i 274 dawki szczepionki przeciwko WZW A. Szczepionki przeznaczone są dla osób z naszego województwa, zaangażowanych w działania związane z powodzią zarówno na południu kraju oraz w naszym regionie. Szczepienia są dobrowolne - informuje Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

szczecinianin 2024-10-04 17:07:17 Gówno zawsze będzie gównem. Jak znam prawa fizyki, to gówno nie tonie, pływa po wierzchu. A jak się do czegoś przyklei, to mówi , płyńmy dalej...razem. Powodzi nie będzie, bo to niemożliwe jest, rajcowie z miasta są aktywni, narobili szumu, a teraz trzeba by to rozliczyć. Czy warto było? A może lepiej by było obserwować wodowskazy? Nie.. bo i po co? Rząd RP i tak nam zapłaci. Szczecin jest The Best

@szczecinianin 2024-10-04 16:44:48 I czego przytakujesz spamerowi, który nie rozumie że to nie jest na temat? Przestańcie karmić trole, bo nas całkiem spam tu zaleje. Takich jak ten idiota to trzeba z widłami gonić

szczecinianin 2024-10-04 16:18:07 Nic a nic z tego nie rozumiem, wszyscy nabrali wody w usta? Schowali ogon pod siebie? .....No nie, to niemożliwe jest. Miasto , co ma 350 000 mieszkańców, nie reaguje na wyciąganie kasy od Państwa? No chyba że, stosuje się pozycje - " na lisa" . Cały dzień się czai i na końcu ucieka. A kto pójdzie po medale ?

szczecinianin 2024-10-04 08:50:21 Panie prezydencie miasta, już czas zrobić listę aktywistów do odznaczeń , za zapobieżeniu powodzi. Schnell, schnell , bo nas inni wyprzedzą

szczecinianin 2024-10-04 02:20:41 Dla Pana z godz.19:06. Święte słowa. Niemcom nie pasuje rozwój Świnoportu, ani CPK, bo nieźle po dupie dostaną. Ale pan Donald trzyma z Niemcami. Pan Donald ma się dobrze, pobiera niezłą europejska emeryturę, kieruje rządzącą partią, w ma reszte w dupie. A jak to mówił pan Jerzy Urban "rząd się sam wyżywi" i do Paryża można latać do fryzjerki, jak pani Gierkowa to robiła. Tak, że nic nowego. Ten sam h...j , tylko w innym opakowaniu

Arek 2024-10-03 19:06:48 Ministerstwo Infrastruktury zmienia harmonogram finansowania inwestycji, w której skład wchodzi port w Świnoujściu. Pieniądze mają rzekomo zostać przesunięte na przyszłe lata. Czy tak będzie? Nie wiadomo. Pewnym jest za to fakt, iż jedna z kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki wodnej inwestycja zostanie teraz ograbiona ze środków. No i co? Ani CPK NIE BEDZIE ANI PORTU KONTENEROWEGO ANI NICZEGO NIE BĘDZIE! Kontrakty wojskowe juz są ZERWANE !!

Gosc 2024-10-03 17:47:44 Już toniemy help ..spoko władza nad uratuje

Wyspa Pucka 2024-10-03 17:44:20 No chyba kłamstewko, bo widziałem dzisiaj jak wyglądał pomost na Wyskiej Puckiej.