Szczecin czeka na wielką wodę. Czy coś nam grozi?

Radny Marek Duklanowski podkreślał, że zależy mu, aby szczecinianie otrzymali rzetelne, sprawdzone informacje. Fot. Alan SASINOWSKI

Szczecin przygotowuje się do nadejścia wielkiej wody. Wedle prognoz powódź taka jak na Dolnym Śląsku jest w mieście bardzo mało prawdopodobna i raczej nic złego się nie zdarzy, ale przedstawiciele władz biorą pod uwagę także negatywny rozwój sytuacji. Szczególną troskę służb budzi Wyspa Pucka. A szczecinianie są proszeni o zaangażowanie w walkę z żywiołem, jeśli będzie to konieczne.

Temu tematowi poświęcona była poniedziałkowa Komisja Rewizyjna Rady Miasta. Jej przewodniczący, Marek Duklanowski z klubu Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że zwołał ją, aby mieszkańcy mogli otrzymać prawdziwy obraz tego, co może się zdarzyć w Szczecinie, i nie ulegali emocjom wywoływanym przez plotki i internetowe kłamstwa.

Najważniejsze były informacje przekazane przez Mirosława Pieczykolana, dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin.

– Na południu województwa prognozuje się 70 cm przekroczenia alarmowego. Jak będzie w rzeczywistości, nie wiemy. Wody Polskie otworzyły jaz w Widuchowej. Uzgodniły ze stroną niemiecką otwarcie polderów zalewowych – mówił urzędnik. – Wprowadzono zakaz przebywania na wałach. Policja i Straż Miejska prowadzą nadzór. Jest zakaz pływania na Odrze. Wojewoda prosił, aby zabezpieczyć łódki. Na terenie województwa wzdłuż Odry działa 600 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i 2,5 tys. żołnierzy wojsk operacyjnych. Naszym priorytetem są obiekty zamieszkania i infrastruktura krytyczna typu przepompownie, przejazdy.

Miejscem objętym szczególną uwagą jest Wyspa Pucka. Mirosława Pieczykolana martwi, że do magistratu nie dotarła kompletna lista osób, które tam mieszkają. Stwierdził, że „jest to ukrywane”. A miastu te dane są potrzebne, aby odpowiednio się przygotować na wypadek, gdyby jednak pojawiło się poważne zagrożenie.

– Jeśli to jest prawda, że tam mieszka 5 tysięcy osób, to to jest problem – przyznał dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. – Pamiętajmy, że jest tam jedno miejsce krytyczne, to wjazd pod przejazdem kolejowym. Musimy go za wszelką cenę bronić i go zabezpieczyć. Nie przewiduję, żeby spełnił się czarny scenariusz, ale musimy się zabezpieczyć.

Urzędnik przekazał, że mieszkańcy, którzy zauważą, że dzieje się coś niepokojącego, mogą dzwonić na dyżurny numer telefonu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 91 424 56 87. Od 1 października ma być całodobowy – wcześniej przejdzie w tryb całodobowy, jeśli pojawi się zagrożenie.

– Zwracam się do radnych, aby zmotywować mieszkańców do pomocy – zakończył Mirosław Pieczykolan. – Mamy już grupy osób, które deklarują pomoc, ale na razie to bardzo mało. Nie chcielibyśmy bazować tylko na WOT i na żołnierzach, bo jeśli chodzi o strażaków z miejskiej straży pożarnej, to jest ich zaledwie 300 – to niewielu, jak na 400-tysięczne miasto. Dlatego wsparcie mieszkańców jest nieodzowne.

Jak można zgłosić chęć pomocy? Mirosław Pieczykolan przekazał, aby śledzić komunikaty miasta – w nich zostaną wskazane odpowiedni czas i miejsce.

Elżbieta Flis z Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka potwierdziła, że choć na wyspie zameldowanych jest 280 osób, to tak naprawdę mieszka tam ok. 5 tys. szczecinian.

Radny Łukasz Tyszler z Koalicji Obywatelskiej, który pełni też funkcję dyrektora szpitala w Zdrojach, zwrócił się do wszystkich mieszkańców:

– Teraz tę wodę w Odrze trzeba traktować jak ściek. Nie łówcie tam ryb, nie pływajcie, nie korzystajcie ze studni. To jak byście pili państwo wodę z fekaliami.

– Naprawdę, z dala od tej wody! – wtórował mu Marek Duklanowski.

W piątek w posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie wziął udział premier Donald Tusk. Mówił wtedy: „Nie zasypiacie gruszek w popiele. Jesteście obecni podczas meldunków i jesteście przygotowani na każdy scenariusz, choć na szczęście nic nie wskazuje na to, by miał to być czarny scenariusz. Chcemy być skoncentrowani i nie zmarnować żadnej szansy, by uratować majątek i dobytek ludzi przed wodą”. ©℗

Alan SASINOWSKI