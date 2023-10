Szansa na psi cmentarz w Koszalinie

Trudno sobie wyobrazić, aby po śmierci czworonożnego przyjaciela jego ciało przekazać do utylizacji. Fot. Artur BAKAJ

Miłośnicy zwierząt mieszkający na terenie Koszalina od dawna chcą, aby w mieście urządzić cmentarz dla ich mniejszych przyjaciół. Okres przedwyborczy sprawia, że temat powraca.

Radna Bogumiła Triece, która jest kierownikiem miejscowego schroniska dla zwierząt „Leśny Zakątek”, poinformowała kilka dni temu, że uzyskała informację od prezydenta Piotra Jedlińskiego z deklaracją znalezienia lokalizacji dla takiego miejsca. Zdaniem radnej istnieje szansa na to, aby cmentarz dla zwierząt powstał na 7-hektarowym terenie sąsiadującym ze schroniskiem. Poza tym padają propozycje innych rejonów Koszalina. Jak zapewnia B. Triece, w niedalekiej przyszłości przeprowadzone zostaną badania hydrologiczne, które odpowiedzą na pytanie, czy cmentarz może powstać we wskazanych miejscach.

Zapotrzebowanie na tego typu grzebalisko jest bardzo duże. Na cmentarzu dla zwierząt w Szczecinie pochowano już z 10 tys. czworonogów.

– W tym momencie martwe psy i koty powinny być zostawiane u weterynarza i przekazywane przez niego do utylizacji. Dla wielu osób jest to straszne. Musimy swojego pupila traktować jak śmieć. Dlatego cmentarz dla zwierząt jest tak ważnym miejscem – mówi B. Triece.

Urządzenie grzebaliska rozpatrywać trzeba w jeszcze jednym aspekcie. Teraz osoby, które nie chcą oddawać swoich zmarłych zwierząt do utylizacji, zakopują je na własną rękę w miejscach niedozwolonych. Mowa o przydomowych ogródkach, parkach i lasach. Gdy w Koszalinie pojawi się teren do ich legalnego pochówku, problem takich praktyk stanie się marginalny, na co wskazują doświadczenia z innych miast. ©℗

(pw)