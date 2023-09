Droga szybkiego ruchu S11 Koszalin – Bobolice gotowa [FILM]

W otwarciu odcinka S11 udział wzięli m.in. premier Mateusz Morawiecki i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Fot. MI, GDDKiA/Szczecin

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddał we wtorek (26 września) do ruchu drogę S11 między Koszalinem i Bobolicami. Nowa trasa o długości 48 km pozwoliła przekroczyć barierę 5000 km autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Licznik chwilowo zatrzymał się na 5042,5 km, a do końca roku zostanie udostępnionych jeszcze blisko 70 km dróg szybkiego ruchu.

W otwarciu odcinka S11 udział wzięli m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

– Ta droga jest bezpłatna i ona pozostanie bezpłatna – mówił obecny na otwarciu trasy premier Mateusz Morawiecki. – To droga życia dla Pomorza, dla Pomorza Środkowego, dla północnej Wielkopolski. Wspaniała droga – będzie lepszy rozwój tych ziem, ludzie przestaną stąd wyjeżdżać w końcu.

Nowa droga wyprowadziła ruch ciężarówek towarowych z dotychczasowego szlaku, który przebiega przez centrum Koszalina i inne miejscowości. Do tej pory często tworzyły się zatory drogowe. Oddanie kolejnego odcinka skróci czas przejazdu, poprawi komfort i bezpieczeństwo podróży.

– Warto mieć marzenia – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Naszym marzeniem jest Polska dobrze skomunikowana i równomiernie się rozwijająca. Droga ekspresowa S11 – droga życia dla Pomorza Środkowego – została wpisana do rządowych planów w 2017 r. i od tamtej pory trwał żmudny proces przygotowań, a następnie budowy drogi. Oddajemy dzisiaj kierowcom prawie 50 km nowej drogi ekspresowej. W realizacji jest kolejny odcinek: aż do Szczecinka. Dotrzymujemy słowa i budujemy spójną sieć drogową w każdym regionie kraju.

Budowa S11 Koszalin – Bobolice była podzielona na trzy krótsze odcinki realizacyjne, na których prace od lipca 2021 r. prowadzili różni wykonawcy. Odcinek Koszalin – Zegrze Pomorskie, o długości 16,8 km, zrealizowała firma Budimex, a Zegrze Pomorskie – Kłanino, o długości 19,3 km, wybudowała firma Mostostal. Za ostatni fragment, Kłanino – Bobolice, o długości 11,6 km, odpowiedzialne było konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Po oddaniu do ruchu będą jeszcze prowadzone na nim prace porządkowe poza jezdniami drogi ekspresowej i na obwodzie utrzymania Bobolice, które zakończą się w październiku.

Wszystkie kontrakty były realizowane w formule Projektuj i buduj, a wykonawcy odpowiadali również za opracowanie projektów budowlanych tych odcinków.

W listopadzie 2022 r. inwestycja uzyskała dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w kwocie ponad 856 mln zł. Koszt przedsięwzięcia, włącznie z nadzorem i wykupem gruntów, to ponad 1,7 mld zł.

Droga ekspresowa S11 Koszalin – Bobolice powstała w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Jest to zadanie kontynuowane z Programu na lata 2014 – 2023, do którego zostało wpisane w 2017 roku.

Warto dodać, że pod koniec sierpnia br. GDDKiA podpisała umowę na realizację kolejnego odcinka S11: Bobolice – Szczecinek. W miejscu, w którym kończy się oddany do ruchu odcinek, już w przyszłym roku ruszy budowa dalszego ciągu drogi S11.

(ek)