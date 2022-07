Strażacy odnaleźli ciało nurka

Po godz. 11 wydobyto z wody ciało płetwonurka, który we wtorek wszedł do jeziora Szmaragdowego i ślad po nim zaginął. Na brzegu pozostały jedynie ubrania. Poszukiwania wznowiono w środę rano.

- Łódź z sonarem pozwoliła zlokalizować ciało, a nurek, który zszedł pod wodę, wydobył ciało zaginionego mężczyzny - informuje kpt. Franciszek Goliński, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowe Straży pożarnej w Szczecinie.

Okoliczności śmierci mężczyzny będą ustalane przez policję i prokuraturę. ©℗

***

Wcześniejsza informacja

Wznowiono akcję poszukiwania nurka, który prawdopodobnie we wtorek utonął w jeziorze Szmaragdowym w szczecińskich Zdrojach. Strażacy czekają na sonar, który być może ułatwi zlokalizowanie ciała. Złamana została jednak żelazna zasada: pod wodę nie wchodzi się w pojedynkę.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy we wtorek ok. godz. 18.40 - potwierdza kpt. Franciszek Goliński, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. - Poszukiwania wznowiono rano, ale czekamy na sonar z Bornego Sulinowa, który ułatwi poszukiwania.

Akcję rozpoczęto po tym, gdy na brzegu jeziora Szmaragdowego natrafiono we wtorek na pozostawione ubrania.

- Ustaliliśmy, że należą do osoby, która nurkuje i prawdopodobnie weszła do wody - mówi mł. asp. Ewelina Gryszpan, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Tym samym złamała żelazną zasadę, która mówi, ze nie nurkuje się w pojedynkę.

- Jezioro Szmaragdowe to trudny akwen. Zwłaszcza jego prawa strona, gdzie pod wodą jest wiele powalonych drzew, szyny i wagoniki z dawnej kolejki w kopalni kredy - mówi Krzysztof Zawadzki, nurek i instruktor współpracujący z WOPR. - Tam jest wiele tzw. zaczepów i być może to spowodowało, że doszło do tragedii. Ale to tylko domysły. Wielokrotnie schodziłem tam pod wodę. Widoczność wynosi czasem 4-5 m, ale bywa też, że tylko 0,5 m. Na pewno jednak nurek nie powinien tam wchodzić sam, bez jakiejkolwiek asysty. ©℗

ToT