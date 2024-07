Straż Graniczna nie chce przepuścić autobusów. Mieszkańcy zablokowali wjazd do tunelu

Fot. Dariusz KRZYWDA

Mieszkańcy Świnoujścia zorganizowali protest przy wjeździe do tunelu. To reakcja na decyzję komendanta Straży Granicznej o niedopuszczeniu ruchu autobusów przez tzw. strefę bezpieczeństwa do plaży na prawobrzeżu. Manifestujących wspierali samorządowcy z prezydent Joanną Agatowską na czele.

Protesty przeciw blokadzie ul. Ku Morzu prowadzącej do Fortu Gerharda, latarni morskiej, falochronu centralnego, szlaku fortecznego oraz warszowskiej plaży trwają od ponad roku, czyli od chwili, gdy mundurowi rozlepili w lesie taśmy wyznaczające tzw. strefę bezpieczeństwa obok gazoportu. To 200 metrów, które całkowicie wstrzymało ruch lądowy do sztandarowych atrakcji naszego województwa oraz odcięło mieszkańców i turystów od warszowskiego kąpieliska.

Jedynym ustępstwem, wywalczonym po licznych manifestacjach, była możliwość przejazdu autobusów w okresie sezonu i majówki do samej plaży. I chociaż autobusy miały ruszyć ponownie, to – decyzją pograniczników – takiej możliwości jednak nie będzie. Argument jest ten, co zawsze: bezpieczeństwo. Protestujący w sobotę mieszkańcy nie mieli jednak wątpliwości, że jest to zemsta za niedawne odwołanie się świnoujskiego samorządu od decyzji lokalizacyjnej terminala kontenerowego.

Pośród protestujących pojawiła się prezydent Joanna Agatowska wraz ze swoim zastępcą Romanem Kucierskim. Poinformowała o swoim wsparciu dla protestujących. Jak mówiła, wkrótce wybiera się do Warszawy, gdzie została zaproszona i o sytuacji na prawobrzeżu Świnoujścia będzie rozmawiać z ministrem Arkadiuszem Marchewką. Przypomnijmy, że minister oraz jego partyjni koledzy przyjeżdżali do Świnoujścia podczas kampanii wyborczej do parlamentu i zapewniali, że po wygranej z Prawem i Sprawiedliwością droga do zabytków i plaży zostanie otwarta. Tej obietnicy nie dotrzymali…

Protest spowodował, że ruch po jednej i drugiej stronie Świny został wstrzymany. Policja kierowała auta w stronę ul. Barlickiego. Auta mogły przeprawić się z wyspy na wyspę dzięki promom. Wśród manifestujących byli zarówno mieszkańcy prawobrzeża, jak i lewobrzeża, wśród nich także radni „Wspólnych Wysp”.

– Ta decyzja jest niezrozumiała. Wszyscy mieszkańcy Warszowa liczyli, że wraz z początkiem sezonu autobusy rozpoczną kursy do plaży, bo takie były ustalenia między naszym samorządem a przedstawicielami Straży Granicznej – mówi „Kurierowi” radny Dariusz Krzywda. – Te autobusy jeździły w zeszłym roku, na majówkę. Zawiedliśmy się na Straży Granicznej. Plaża to nasze jedyne miejsce rekreacji. Dlatego wyszliśmy na ulicę protestować.

Artur Krysztofowicz, przewodniczący Zarządu Osiedla Warszów zapowiada, że mieszkańcy szykują się do kolejnych protestów, bo decydenci ze Szczecina i Warszawy zwyczajnie ignorują lokalną społeczność.

– Dla mieszkańców nic nie dzieje się przypadkiem, dlatego szybko połączyli fakt złożenia odwołania od decyzji lokalizacyjnej terminala kontenerowego jaki złożyła w imieniu mieszkańców prezydent Joanna Agatowska z odmową dopuszczenia transportu na plażę Warszów komunikacją miejską przez Straż Graniczną, mimo wcześniejszych ustaleń. Mieszkańcy nie dość, że poczuli się oszukani przez polityków, to jeszcze teraz zabrano im w ramach chorej reżimowej zemsty namiastkę normalności, jaką był dostęp do plaży, choćby w tak ograniczonej formie jak transport autobusowy. Dzisiejszy protest to tylko ostrzeżenie, dlatego tylko godzinę i w tak łagodnej formie. Poziom rozgoryczenia i złości w mieszkańcach jest tak duży, że kolejne protesty będą coraz bardziej wymowne i coraz bardziej zaostrzane. Jeżeli władze państwowe nie zaczną w końcu liczyć się z mieszkańcami i z ich zdaniem oraz spełniać swoich przedwyborczych obietnic, konflikt będzie tylko eskalować – mówi

A. Krysztofowicz. ©℗

Bartosz TURLEJSKI