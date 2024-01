Spacer z rozpoznawaniem drzew i krzewów. Po szczecińskich parkach

Fot. Dariusz Gorajski

Na pierwszy w tym roku zimowy spacer z rozpoznawaniem drzew i krzewów, po szczecińskich parkach, zaprasza przewodnik Paweł Madejski. Odbędzie się w niedzielę 21 stycznia.

- Prognozy zapowiadają na 21 stycznia pogodny, słoneczny, zimowy dzień z niewielką ujemną temperaturą. Wykorzystajmy go na długi zimowy wspólny spacer po szczecińskich parkach - zachęca organizator. - Przyjrzymy się niektórym charakterystycznym drzewom umożliwiającym łatwą identyfikację w stanie bezlistnym, ale głównym celem będzie w miarę szybki spacer. Spotykamy się pod Pomnikiem Czynu Polaków w niedzielny poranek o godzinie 11. Zejdziemy do mostku i schodkami skierujemy się do parku Kownasa. Przejdziemy głównymi alejkami, kierując się do bramek Teatru Letniego. Stamtąd wzdłuż Rusałki, a potem podejściem do góry, wejdziemy do Parku Kasprowicza. Zostawimy po prawej stronie amfiteatr i dojdziemy do Różanki. Z Różanki w kierunku tzw. Ogrodu Botanicznego, a potem dalej przez Syrenie Stawy do Arkonki. Oczywiście podczas całej drogi będziemy starać się rozpoznać charakterystyczne cechy naszych rodzimych drzew – klonów, buków, lip czy dębów. Trafimy na kilka charakterystycznych drzew nagozalążkowych. Z pewnością rozpoznamy egzotyczne miłorzęby, daglezje zielone, sosny kalifornijskie czy metasekwoje. Przy Arkonce spróbujemy dołączyć do którejś z grup przy ognisku, warto więc zabrać ze sobą kiełbaski do podgrzania. Na pewno przyda się termos z gorącą kawą czy herbatą. A jeśli to możliwe, to polecam do plecaka włożyć jakąś szczapę drewna do zasilenia ogniska.

Warto skorzystać z zaproszenia i spędzić niedzielę naprawdę ciekawie! (K)