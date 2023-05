Śmierć dziecka w samochodzie. Sąd wydał wyrok dotyczący matki

Wina matki jest bezdyskusyjna. Sąd jednak warunkowo zawiesił postępowanie. Fot. Dariusz GORAJSKI (arch.)

Dziecko zmarło i wina matki nie podlega dyskusji. Szczeciński sąd nie miał wątpliwości, że kobieta przyczyniła się do śmierci 1,5 rocznego synka, pozostawiając go na kilka godzin w samochodzie. W piątek 12 maja jednak warunkowo postępowanie zostało umorzone.

- Nie oznacza to, że kobieta została uniewinniona - podkreśla sędzia Michał Tomala, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie. - Nie było jednak przesłanek, by prowadzić dalsze postępowanie, okoliczności tej sprawy są jasne.

Postępowanie warunkowo umorzono na 2 lata. W tym czasie matka chłopca będzie pod stałym nadzorem kuratora. Sąd wziął pod uwagę, że wcześniej nie była karana, nie dopatrzył się również przesłanek, które by wskazywały, że kobieta może się dopuścić podobnych czynów w przyszłości.

Do tragedii doszło w Szczecinie pod koniec czerwca 2022 r. Jak ustalono w toku postępowania, kobieta zawiozła rano starsze dziecko do przedszkola. Zapomniała jednak o młodszym, które pozostawiła w samochodzie i udała się do pracy. Dziecko cały dzień spędziło w zamkniętym, nagrzanym samochodzie, gdzie zmarło. Po pracy, ok. godz. 17, matka przyjechała odebrać je ze żłobka, gdzie ze zdumieniem usłyszała, ze rano nikt dziecka nie przyprowadził. Dopiero wtedy zauważyła chłopca w samochodzie, na pomoc medyczną było już jednak za późno.

Kobieta usłyszała zarzut „niemyślnego spowodowania śmierci kilkunastomiesięcznego syna poprzez pozostawienie go bez opieki w zamkniętym samochodzie, co doprowadziło do niewydolności krążeniowo-oddechowej, przebiegu udaru cieplnego i zgonu małoletniego". Piątkowy wyrok sądu, warunkowo umarzający postępowanie, jest nieprawomocny. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI