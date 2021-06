Śluby w większym gronie

Nawet dwadzieścia osób będzie mogło uczestniczyć w ceremoniach ślubnych organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego - informuje szczeciński magistrat. Zmiany będą obowiązywać od najbliższego piątku, 11 czerwca.

Do sali ślubów, oprócz pary młodej i świadków, będzie mogło wejść sześcioro gości. Mogą do nich dołączyć kolejne osoby, o ile okażą negatywny test na koronawirusa (wykonany w ciągu ostatnich 48h), zaświadczenie o przebytej chorobie COVID-19 lub certyfikat pełnego zaszczepienia.

- Maksymalna liczba osób w sali ślubów nie może jednak przekroczyć dwudziestu osób, nie wliczając w to pracowników USC - przekazał Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta. - Jest to związane z obowiązującym reżimem sanitarnym, który obliguje uczestników uroczystości odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach do zachowania dystansu społecznego 1,5 metra.

Uczestnicy ceremonii przed wejściem do sali muszą zdezynfekować ręce oraz mieć na twarzy maseczkę ochronną. (gan)