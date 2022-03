Rzecznik Praw Pacjenta i NFZ przypominają: Równość w dostępie do świadczeń

Obywatele Ukrainy nie mogą być przyjmowani przez lekarzy poza kolejnością, jeśli nie ma do tego wskazań medycznych, ale też nie mogą być dyskryminowani w dostępie do świadczeń - zwracają uwagę Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Rzecznik Praw Pacjenta. Przypominają tym samym o prawie do równego dostępu do opieki zdrowotnej dla obywateli polskich i ukraińskich.

Zgodnie z ustawą z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku, mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych i refundacji leków na analogicznych zasadach, jak ubezpieczeni w Polsce.

Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przypominają jednak, że: narodowość lub obywatelstwo nie mogą być przesłankami do przyjmowania pacjentów poza kolejnością; każdy pacjent ma prawo, aby o kolejności jego dostępu do świadczeń medycznych w placówkach leczniczych decydowały kryteria medyczne, stan zdrowia oraz miejsce na liście oczekujących (dotyczy np. poradni specjalistycznych, zabiegów planowych); w sytuacji ratowania życia zawsze decyduje stan zdrowia pacjenta.

Niedopuszczalne jest, by pomimo braku wskazań medycznych lub bez zachowania kolejności na liście oczekujących, obywatele Ukrainy byli przyjmowani przed polskimi pacjentami, jak również sytuacje dyskryminowania ukraińskich pacjentów w równym dostępie do świadczeń - podkreślają NFZ i RPP.

