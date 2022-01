Leczy przez zamknięte drzwi, telefonicznie

Cierpiąca na nieprawidłowości w funkcjonowaniu serca mieszkanka Barlinka nie została wpuszczona do lekarza POZ. Odmówił przyjęcia pacjentki w przychodni. Skierował ją natomiast na test w kierunku COVID-19, co automatycznie poskutkowało dziesięciodniową kwarantanną.

Jakby tego było mało, wystawił pięć recept. Nie widząc ani nie badając pacjentki. Recept tych, po konsultacji telefonicznej, w żadnym wypadku nie pozwolił realizować lekarz, który przyjmował pacjentkę w izbie przyjęć…

Nasza Czytelniczka (dane do wiadomości redakcji) podzieliła się z nami informacją o metodach leczenia miejscowego lekarza Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołowa Praktyka Lekarska Medycyny Rodzinnej. Lekarza, który jest jej lekarzem pierwszego kontaktu. Jak mówi, podobne są one do dawnego leczenia przez ekran telewizora rosyjskiego lekarza Anatolija Kaszpirowskiego.

- Źle się poczułam w pracy. Ciężko mi się oddychało, nie mogłam zaczerpnąć powietrza. Czułam kłucie w okolicy serca. Postanowiłam udać się do swojego lekarza pierwszego kontaktu. Po przyjeździe do przychodni zastałam zamknięte drzwi

...