Razem przeciwko przemocy. MOPR zaprasza na dyżury specjalistów

Jednym z miejsc, gdzie odbywają się dyżury specjalistów, jest Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy i Uzależnień w siedzibie MOPR przy ul. Starzyńskiego 3-4. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach działań dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej i wsparcia mieszkańców miasta zaprasza na dodatkowe dyżury specjalistów. To element trwającej kampanii Białej Wstążki.

Ideą kampanii jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy domowej i wsparcie osób doznających różnych form przemocy. W Szczecinie jest to wydarzenie cyklicznie, podczas którego organizowane są działania kierowane zarówno do specjalistów zajmujących się wsparciem osób zagrożonych zjawiskiem przemocy, jak i do mieszkańców miasta.

– W tym roku przeprowadziliśmy już serię warsztatów dla nauczycieli i pedagogów ze szczecińskich szkół – mówi Maciej Homis, rzecznik miasta ds. pomocy społecznej. – W spotkaniach wzięło udział niemal 200 pracowników oświaty, kuratorów sądowych, przedstawicieli instytucji oraz ponad 50 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Celem było poznanie wzajemnych kompetencji i opracowanie narzędzi wsparcia dla dzieci i rodzin w sytuacji doznawania przemocy domowej. Omawiane były także kwestie związane z udzielaniem pomocy w przypadku występowania problemów uzależnienia, chorób psychicznych czy niewydolności opiekuńczo-wychowawczej rodziców.

– W grudniu chcemy zachęcić mieszkanki i mieszkańców miasta do skorzystania z pomocy oferowanej przez specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – informuje Maciej Homis. – Podczas dodatkowych dyżurów będzie można skorzystać z pomocy i porad terapeutów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych i radców prawnych. Z porad specjalistów można skorzystać całkowicie bezpłatnie oraz anonimowo. Na spotkania nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

Dyżury zaplanowano w dwóch punktach na terenie miasta. Pierwszy to Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy i Uzależnień (siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie- ul. Starzyńskiego 3-4). W godzinach 16-19 przyjmują: 10 grudnia – terapeuta, pracownik socjalny, 11 grudnia – pracownik socjalny, pedagog, psycholog, radca prawnym 12 grudnia – terapeuta, pracownik socjalny. Drugie miejsce to Regionalne Centrum Kryzysowe Prawobrzeże przy ul. Struga 10. W godzinach 16-19 przyjmują: 10 grudnia – terapeuta, psycholog, pracownik socjalny, 11 grudnia – pracownik socjalny, psycholog i 12 grudnia – pracownik socjalny, psycholog.

(K)