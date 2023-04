Radni zdecydowali: od lipca sześć ulic Starego Miasta przechodzi do SPP

Zamiast Strefy Zamieszkania Stare Miasto od 1 lipca na ul. Mariackiej będzie obowiązywać czerwona Strefa Płatnego Parkowania. Fot. Anna Gniazdowska

Rada Miasta Szczecina przegłosowała we wtorek dwie uchwały dotyczące parkowania na Starym Mieście. Na ich podstawie sześć ulic Strefy Zamieszkania Stare Miasto od 1 lipca przejdzie do Strefy Płatnego Parkowania.

Ta zmiana jest efektem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 9 lutego 2023 roku, który stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Szczecina z 22 września 2020 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych ulic: Łaziebnej, Mariackiej, części Tkackiej (od pl. Żołnierza do Grodzkiej), części Staromłyńskiej (od pl. Żołnierza do Końskiego Kieratu), części ul. Koński Kierat (od Mariackiej do Farnej) i części Staromiejskiej (od Grodzkiej do Wyszyńskiego).

- Od uprawomocnienia się wyroku, czyli od 23 marca nie obowiązują tam opłaty za postój - przypomina Wojciech Jachim, rzecznik prasowy zawiadującej SPP spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. - Ulice te jako drogi publiczne nie mogą wchodzić w skład Strefy Zamieszkania Stare Miasto. Pierwsza uchwała wykreśla je więc z listy ulic SZSM. Druga natomiast włącza do podstrefy czerwonej SPP.

Jak zapowiedziała podczas wtorkowej sesji zastępczyni prezydenta Szczecina Anna Szotkowska, docelowo ulice tworzące SPP na Starym Mieście zostaną przekształcone w Śródmiejską Strefę Parkowania.

Po przyjętych we wtorek zmianach Strefa Zamieszkania Stare Miasto została ograniczona do ulic położonych na tzw. Dolnym Tarasie (ulice wewnętrzne, na mapie oznaczone kolorem jasnoniebieskim) tj. ul. Kłodnej, ul. Środowej, ul. Siennej, Rynek Sienny, Rynek Nowy, ul. Wielkiej Odrzańskiej, części ul. Małej Odrzańskiej od ul. Środowej do ul. Wielka Odrzańska, ul. Opłotki, ul. Osiek, ul. Kurza Stopka oraz ul. Targ Rybny oraz na obszarze: Plac Orła Białego, części ul. Koński Kierat od ul. Staromłyńskiej do ul. Mariackiej, części ul. Staromłyńskiej od ul. Koński Kierat do ul. Grodzkiej (ulice wewnętrzne, oznaczone kolorem żółtym).

W uchwale zmieniającej obszar SZSM jest także punkt dotyczący zwrotu Karty Stare Miasto. Jej posiadacz może wystąpić o zwrot opłaty za kartę w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu.

Obie uchwały wchodzą w życie 1 lipca 2023 roku.

(k)