Przystanek SKM Szczecin Zdroje. Kiedy finał modernizacji?

Fot. Dariusz GORAJSKI

Przystanek Szczecin Zdroje przechodzi gruntowną modernizację w ramach projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (SKM). Inwestycja ta ma na celu podniesienie standardu obsługi pasażerów i usprawnienie transportu w całej aglomeracji szczecińskiej.

Modernizacja obejmuje budowę nowoczesnych peronów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Powstanie także nowe przejście podziemne, które zapewni bezpieczną komunikację między peronami. Dodatkowo projekt zakłada budowę zatok autobusowych, chodników i wygodnych dojść do peronów, co pozwoli na łatwiejszą integrację kolei z innymi środkami transportu.

Bezpieczeństwo podróżnych zwiększą nowoczesne systemy monitoringu oraz oświetlenie. Dzięki nim korzystanie z przystanku stanie się bardziej komfortowe zarówno w dzień, jak i w nocy. Prace obejmują również przebudowę ulicy Walecznych – zmodernizowana infrastruktura drogowa będzie bardziej przyjazna zarówno dla kierowców, jak i pieszych.

Prace budowlane realizowane są przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przy współfinansowaniu z funduszy unijnych. Zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2025 roku, a przystanek Szczecin Zdroje ma zostać oddany do użytku w II kwartale 2025 roku.

(dg)