Przysięga elewów i rosomaki na Jasnych Błoniach

W sobotni poranek (2 kwietnia) na szczecińskich Jasnych Błoniach przysięgę żołnierską złożyli elewi służby przygotowawczej 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera.

Uroczystości, której częścią było wręczenie listów gratulacyjnych wyróżniającym się szeregowym i defilada pododdziałów, towarzyszył też pokaz sprzętu wojskowego i broni. Po trwającym miesiąc przeszkoleniu przysięgę na sztandar od kolejnego rocznika rekrutów odebrał gen. dyw. Dariusz Parylak, dowódca 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

- Miło mi jest widzieć tak liczne grono gości, w ten rześki kwietniowy poranek. W ceremoniale wojskowym to zawsze moment szczególny, to doniosły dzień w życiu każdego żołnierza, bo zdarza się raz, a z tej złożonej przysięgi już nikt go zwolnić nie może. W tym najbardziej uroczym miejscu Garnizonu Szczecin zebrali się najmłodsi z naszych żołnierzy - mówił gen. dyw. Dariusz Parylak.

Wśród składających przysięgę byli szeregowi elewi trzech pododdziałów: 12. Brygady Zmechanizowanej, która organizowała szkolenie podstawowe, a także 2. Brygady Zmechanizowanej ze Złocieńca oraz z 7. Brygady Ochrony Wybrzeża ze Słupska.

- W naszej formacji może spełnić swoje ambicje każdy młody człowiek. Tu można być piechocińcem, czołgistą, artylerzystą czy saperem w jednostkach zmechanizowanych, jak i obrony wybrzeża, co jest unikatem w wojsku - dodał gen. dyw. Dariusz Pyrlak. - Każdy rok przynosi nam wyzwania. W minionym wspieraliśmy środowisko cywilne w walce z pandemią koronawirusa, teraz to ochrona granic państwowych kraju. Pełnimy misje pokojowe w Iraku i w Libanie, uczestniczymy też aktualnie w ćwiczeniach sojuszniczych na poligonach norweskich.

W uroczystości wzięli udział najbliżsi składających ślubowanie. Spotkaniu na Jasnych Błoniach towarzyszył pokaz sprzętu szczecińskiej „błękitnej dwunastki”. Do oglądania na parkingu od ul. Piotra Skargi były m. in.: opancerzone wozy Rosomak, moździerz samobieżny na podwoziu kołowym RAK, czy specjalistyczny ciężki pojazd do ewakuacji i ratownictwa technicznego Hardun. Spore zainteresowanie budziły ponadto ręczne granatniki, karabinki szturmowe, karabiny maszynowe i lekkie moździerze czy żołnierski ekwipunek: hełmy i kamizelki kuloodporne.

(M)

