"Przyłębska, Kaczyński, Godek i Czarnek skazują nas na piekło". Protest w Szczecinie rok po wyroku TK

Pod hasłem: „Skazane na piekło. Rok od wyroku” w piątek (22 października) odbyła się manifestacja na placu Solidarności w Szczecinie. Podobne protesty, rok po wyroku Trybunału Konstytucyjnego zakazującego aborcji w przypadku ciężkich wad płodu, zorganizowano w całej Polsce.

Moje ciało/ Mój gniew

Demonstracja rozpoczęła się od wysłuchania piosenki duetu - Anita Lipnicka i Moriah Woods: "Moje ciało/ Mój gniew/ Nasz głos/ Nasz śpiew/ Wolności cienka granica/ Gdy śpiewa ze mną ulica/ Dość już" Nie zamkniesz mi ust/ Moje rzeka wylała/ Nie wymażesz tych słów/ Dość już/ W mojej ręce mój los/ Skończyła się cisza/ Już pora na mój… /Na nasz głos!".

Na protest przyszło około 150 osób, w tym sporo młodzieży. Demonstranci mieli ze sobą plakaty z hasłami: "Wściekłe macice wychodzą na ulice", "Teletubisie mówią j...ć PiS" i "Jarek sra kotu do kuwety", a także szubienicę z powieszoną za szyję kaczką - maskotką.

- Przez ostatni rok zorganizowaliśmy kilkadziesiąt protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego zakazującego aborcji w przypadku ciężkich wad płodu. Wychodziliśmy na protesty niezależnie od pogody, płci czy wieku i krzyczeliśmy, ile sił w płucach. Niektórzy twierdzą, że to nic nie dało. To jest nieprawda, bo mamy teraz większą świadomość na temat prawa wyboru, praw kobiet w ogóle. Większość społeczeństwa jest za legalną aborcją i sprzeciwia się wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego - mówiła na pikiecie Dagmara Adamiak. - Piorun jest wszędzie, jest na waszych zdjęciach profilowych na Facebooku, na maseczkach, na tatuażach. Protesty pomogły rozpowszechnić Aborcję Bez Granic (to międzynarodowa inicjatywa sześciu organizacji, powołana w celu pomocy osobom w uzyskaniu dostępu do aborcji - przyp. red.) i numer, który pojawiał się praktycznie wszędzie, czyli plus 48 22 29 22 597. Polki są mistrzyniami w pozasystemowym wsparciu siebie nawzajem. Bo nie mają wyjścia, bo rząd ma gdzieś nasze potrzeby. 34 tysiące aborcji pomogła wykonać Aborcja Bez Granic, 1080 aborcji Polek wykonano w klinikach zagranicznych, dzięki Aborcji Bez Granic, 700 tysięcy złotych wsparcia dla kobiet potrzebujących aborcji od Aborcji Bez Granic. Polki dziękują z całego serca.

"Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy" - skandowali manifestanci.

"To mogłaś być ty, to mogłam być ja"

- Julia Przyłębska, Kaczyński, Godek i Czarnek skazują nas na piekło. Może dzisiaj to nie padło na ciebie, może zaszłaś w ciążę i dowiedziałaś się, że urodzisz zdrowe dziecko, a może urodziłaś zdrowe dziecko albo pięcioro zdrowych dzieci, więc ciebie to nie dotyczy. Ale jak wrócisz do ciepłego domu, włączysz Netflixa, zrobisz herbatę i przytulisz swoje zdrowe dzieci, pomyśl, że to mogłaś być ty. To mogłam być ja. To nadal możesz być ty, to nadal mogę być ja - kontynuowała swoje wystąpienie aktywistka Fundacji RÓWNiE. - Może nas spotkać sytuacja, że płód będzie ciężko uszkodzony, a wy i tak będziecie musiały przetrwać tę ciążę, donosić, urodzić, nadać imię i ustalić płeć, co często jest niemożliwe. Taki płód przecież może być mocno zdeformowany. Często wymaga to drogich badań genetycznych. I może macie dzieci zdrowe, które będą musiały przeżywać to wszystko z wami. To jest bardzo trudne, bezsensowne i niepotrzebne przeżycie. Gotują nam to ludzie, którzy robią to pod sztandarami ochrony rodziny, dzieci i życia. Nie chronicie ani rodziny, ani życia! Chronicie wyłącznie jakieś chore pozory, okrutną tradycję kontrolowania kobiecych ciał i ograniczania naszej wolności. Dzisiaj nie padło na ciebie, ale proszę, by to nie było powodem ignorancji wobec cierpienia innych. Bo kiedy przyszli po Żydów, "nie protestowałem, bo nie byłem Żydem", a kiedy przyszli po ciebie, to nie miał kto protestować. Protestujmy nie tylko dla siebie, ale też dla naszych sióstr i braci, bo empatia i człowieczeństwo to są cnoty, które prawdziwy minister edukacji powinien rozpowszechniać.

Z placu Solidarności demonstranci przemaszerowali pod siedzibę PiS przy ul. Mickiewicza. ©℗

(MON)