Manifestanci na pl. Adamowicza: "Polska jest zbudowana na uchodźcach"

"Nikt nie jest nielegalny!" - skandowali uczestnicy wtorkowej demonstracji na pl. Adamowicza w Szczecinie. Pod hasłem „Bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa” protestowali przeciwko działaniom rządu, pogłębiającym kryzys na polsko-białoruskiej granicy.

Na wschodniej granicy naszego kraju koczują rodziny migrantów. Obcokrajowcy, uchodźcy ze strefy działań wojennych, znaleźli się w klinczu pomiędzy białoruskimi oraz polskimi pogranicznikami. W pasie przygranicznym z Białorusią od ponad miesiąca obowiązuje stan wyjątkowy, który ma zostać - na co Sejm już wyraził zgodę - przedłużony o kolejnych 60 dni. W następstwie czego - mimo orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - migranci są pozbawieni dostępu do wszystkiego, nawet do pełnomocników prawnych. Zgodnie z Konwencją Genewską powinni zostać wpuszczeni na teren Polski, umieszczeni w specjalnym ośrodku, poddani procedurze migracyjnej, a polskie władze winny zdecydować o przyznaniu lub nie każdemu z migrantów statusu uchodźcy. To procedura, od której cudzoziemcom przysługuje prawo odwołania się do polskiego sądu. Jednak władze RP stosują wobec rodzin z małymi dziećmi procedurę zwaną push-back, czyli wypychania na granicę. Jaka jest niezgodna z Konwencją Genewską, ale usankcjonowana rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 20 sierpnia br.

Prawo do zachowania godności

- Nie ma takiego prawa, które pozwalałoby kilkuletnie dzieci zawracać na granicę, wywozić do lasu i przerzucać przez zasieki z drutu kolczastego - mówił jeden z uczestników szczecińskiej demonstracji.

- Kiedy w szkołach mówimy o Mickiewiczu, Słowackim, o Norwidzie, to wspominamy o uchodźcach - Adam Kościelak z Lewicy Razem przypominał uczestnikom szczecińskiej manifestacji. - Trzeba mieć świadomość, że cała Polska jest zbudowana na takich jak oni uchodźcach. Natomiast to, co teraz robi rząd z ludźmi szukającymi szansy na lepsze życie w naszym kraju jest głęboko niemoralne i nielegalne.

Inny z demonstrantów zwracał uwagę:

- Wszystkie osoby - bez względu na wiek, rasę, wykształcenie, bez względu na pochodzenie i wyznawaną religię - zasługują na równe traktowanie. Mają prawa. Także prawo do zachowania godności, o co ostatnio upomniał polski rząd także Rzecznik Praw Obywatelskich. My tu na tym placu stanęliśmy w obronie tych praw. Aby człowiek godnie traktował innego człowieka.

"Gdzie są dzieci z Michałowa?"

Gdy do protestujących starał się przemówić poseł Jarosław Rzepa (PSL) - starając się przypomnieć, że "Łukaszenka gra migrantami", a sprawa kryzysu granicznego "nie jest prostą sprawą" - został wybuczany przez tłum. Demonstranci przerwali jego wystąpienie. Nie zdołał więc odpowiedzieć na wykrzyczane do niego pytanie: "dlaczego wstrzymał się od głosu, a nie sprzeciwił (w głosowaniu) wydłużeniu stanu wyjątkowego w pasie granicznym z Białorusią". Przez co - jak przypominali demonstranci - do koczujących w dramatycznych warunkach rodzin migrantów nie mają dostępu ani przedstawiciele pozarządowych organizacji pomocowych, medycy, prawnicy, a nawet Europejska Agencja Straży Granicznej Frontex, czyli funkcjonariusze niezależnej agencji EU wyspecjalizowanej w rozwiązywaniu tego rodzaju kryzysów granicznych.

Demonstranci nie szczędzili słów krytyki polskim władzom. Zarzucając im manipulowanie opinią publiczną oraz "rządzenie strachem".

Mimo deszczu, we wtorkowej (5 października) demonstracji wzięło udział około 80 osób. Gros z nich pod sztandarami głównego organizatora protestu - ruchu Polska 2050. Tego samego dnia zwolennicy ugrupowania Szymona Hołowni zorganizowali podobne demonstracje również na Podlasiu oraz w województwie opolskim. Tam również padało - jak w Szczecinie - pytanie o randze symbolu: "Gdzie są dzieci z Michałowa?" ©℗

A. NALEWAJKO