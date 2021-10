Zostaję w Unii. Flaga UE na Zamku - protest na pl. Solidarności

Marszałek Geblewicz nawiązał w ten sposób do planowanego na niedzielę (10 października) protestu ph. „#ZostajęwUnii - spotkajmy się na proteście w Szczecinie!" Będzie to manifestacja w obronie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

W podobnym tonie wypowiadają się zarówno Prezydent Szczecina Piotr Krzystek, jak również Olgierd Geblewicz, marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Ten ostatni już w piątek (8 października) w mediach społecznościowych umieścił następujące oświadczenie: „Miejsce Polski jest w Unii Europejskiej. Obecna władza próbuje to kwestionować, a wczorajszym wyrokiem pokazała, że został już ostatni dzwonek zanim wyprowadzą nas z Unijnej Wspólnoty. Od dzisiejszego zmroku symbolicznie będziemy oświetlać skrzydło mennicze Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w barwach flagi unijnej. To oczywiście tylko symbol, ale tych - którzy chcą działać - zapraszam na 18 w niedzielę na pl. Solidarności. Razem pokażmy, że jesteśmy europejczykami i europejkami".

„Decyzja Trybunału Konstytucyjnego to otwarcie drogi do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. A Szczecin od zawsze był miastem europejskim. My zostajemy!" - to oświadczenie z oficjalnego profilu Prezydenta Szczecina zostało wzmocnione przez marszałka województwa, który zaprasza mieszkańców regionu na niedzielę, na pl. Solidarności: „Razem pokażmy, że jesteśmy Europejczykami i Europejkami".

Komentarze

mex ad rem 2021-10-09 21:16:15 Ślepi psychopaci... I tak oto PiS będzie rządził kolejną kadencję.

OK. 2010 2021-10-09 21:15:42 Zaraz pojawi się lawina komentarzy pismaków z poPIS-u bo na to ich tylko stać.

Gaweł 2021-10-09 21:10:23 W tym samym miejscu wyświetlali błyskawice lempartowej. Wszystko byle nie było polskie. Propaganda merytoryki zero. Społeczeństwo jednak coraz więcej widzi tego fałszu. Dlaczego nie wyświetlą słynnego konsTytucJA

Trole 2021-10-09 21:04:49 I propaganda robią swoje. Przekaz PiS jest jasny. Polska to wspaniały demokratyczny kraj, który świetnie się rozwija a ta zła i zgniła Europa chce to zatrzymać. Kaczyński to niestety inteligentny cwany lis, kopiuje Mussoliniego i wczesnego Hitlera, którzy socjalnymi przywilejami i skuteczną propagandą kupili swoje narody. Zdecydowana większość ludzi to idioci nie potrafiący patrzeć szerzej i myśleć głębiej. Dlatego PiS rządzi. Każdy kto chce dobra Polski wie że ***** ***.

Adolf 2021-10-09 21:04:32 Czy pan Tusk będzie hailował?

Mirek KOD Szczecin 2021-10-09 20:59:34 Pisiory wyją budują sobie pominiki ,tunel w Świnoujściu ,gazoport Kaczora i rozbudowa police .Ludzie to widzą i PO-ko to zniszczy, nie chcemy pisowskich pomików.

Romek 2021-10-09 20:57:09 Za wszelka cene???? Znacie ta bajke z dziecinstwa o psie i wilku? Pies byl na lancuchu, a wilk wolal na wolnosci kes byle jaki , nizli w niewoli przysmaki!

Bogdan 2021-10-09 20:45:44 A co to będzie jak będą chcieli zasypać tunel do Świnoujścia. Koszty będą spore.