Autobus wraca na Krzekowo

Protest mieszkańców os. Zawadzkiego w Szczecinie i działania miejscowej Rady Osiedla przyniosły skutek. Od piątku, 1 października, autobusy linii 75 wracają na pętlę "Krzekowo". Wprawdzie będą to tylko wybrane kursy i w określonych godzinach, ale wielu mieszkańców z pewnością doceni i tę zmianę.

- Wprowadzone zmiany w kursowaniu linii 75 będą polegały na wydłużeniu wybranych kursów w godz. 5–9 i 13–18 do pętli „Krzekowo” od przystanku „Szafera” ulicami Szafera, Szeroką i Żołnierską - tłumaczy Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM Szczecin. - Na trasie uruchomione zostaną przystanki „Modra” wspólny z liniami 74, 105, 527, 535, „Krzekowo Kościół” – wspólny z liniami 74, 105, 527, 535 i końcowy „Krzekowo”, zlokalizowany na pętli.

Przypomnijmy: do Krzekowa autobusy przestały dojeżdżać, gdy przebudowa ul. Szafera osiągnęła ostatni etap. Linia kończyła swój bieg przy ul. Romera, co nie przeszkadzało mieszkańcom os. Zawadzkiego i uczniom pobliskiej szkoły. Ul. Szafera (wciąż bez tramwaju i pętli autobusowej, która czeka na odbiory) oddano do ruchu 20 sierpnia. Wtedy też linie 75 skierowano do jednego z nowych rond w okolicach nieczynnej pętli. To wywołało protesty części mieszkańców osiedla, którzy pozbawieni zostali bezpośredniej komunikacji z centrum miasta. Ich protesty przyniosły częściowy skutek. ©℗

