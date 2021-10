Przed 1 listopada na ul. Ku Słońcu w Szczecinie. Pierwsze blokady przycmentarne

Już od minionego weekendu w rejonie szczecińskiego Cmentarza Centralnego obowiązują pierwsze ze zmian w organizacji ruchu, wprowadzane jak zwykle w okresie poprzedzającym dzień Wszystkich Świętych. Kierowcy powinni pamiętać, że pierwsze blokady oznaczają m.in. zamknięcie dla aut dwóch przejazdów przez torowisko tramwajów w ul. Ku Słońcu. To nie są zresztą jedyne ograniczenia dla zmotoryzowanych.

Do 1 listopada włącznie ruch jednokierunkowy obowiązuje od minionej soboty na ulicach dojazdowych do nekropolii: Karola Miarki i Pięknej.

Barierki zagradzające przejazd jak dotąd ustawione zostały także na przejazdach przez torowisko tramwajowe w rejonie ul. Ku Słońcu na wysokości bramy głównej CC oraz na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu i ul. Karola Miarki. A na ul. Mieszka I obowiązuje ograniczenie prędkości jazdy do 40 km/h na ul. Mieszka I (aż do 2 listopada do godz. 22).

Kolejny etap reorganizacji od piątku (29 bm. od godz. 00:01). Wtedy rozpocznie się czas dla handlowców kwiatami i zniczami, którzy zaczną ustawiać punkty handlowe w okolicy bramy głównej oraz bram II i III Cmentarza Centralnego. Pojawią się one jak zawsze w miejscu istniejącej drogi rowerowej i chodnika. Będzie więc to oznaczać wyłączenie z użytku drogi rowerowej wzdłuż ul. Ku Słońcu.

Od soboty, 30 bm., od godz. 10 nastąpi zamknięcie dla ruchu ogólnego jezdni południowej ul. Ku Słońcu od ronda Gierosa do ronda Pileckiego oraz ul. Świerczewskiej (od ul. Santockiej do ul. Karola Miarki), ul. Pięknej i ul. Karola Miarki. Ponadto wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu z ul. Karola Miarki. Czasowo wyłączone będą też lewoskręt i prawoskręt na ul. Mieszka I oraz planowane jest zamknięcie dróg prowadzących do bram cmentarza.

Natomiast 1 listopada od godz. 6 do godz. 22 zamknięta zostanie druga nitka jezdni ul. Ku Słońcu do Gumieniec. Jednokierunkowymi będą ul. Świerczewska na odcinku od ul. Santockiej do ul. Zielonogórskiej oraz ul. Santocka od ul. Ku Słońcu do ul. Świerczewskiej i jednocześnie z ruchu ogólnego wyłączone zostaną ulice Świerczewska, Piękna i Karola Miarki, po których będą odbywać się dojazdy i wyjazdy autobusów miejskich.

Jednokierunkowymi na czas wzmożonego ruchu w pobliżu nekropolii będą jednocześnie ulice Dworska, Krzywa i Gajowa. ©℗

(MIR)