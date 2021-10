Torowiska i plac Rodła w przebudowie. Aleją Wyzwolenia w korkach

Całkowite wyłączenie od minionego weekendu ruchu kołowego w obrębie części szczecińskiego pl. Rodła, na odcinku przyległej do niego al. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z rejonem skrzyżowania tej ostatniej z ul. Jana Matejki, każdego dnia powoduje duże zatory. Korkuje się al. Wyzwolenia. Tłok panuje głównie w godzinach porannych i popołudniowych szczytów. Do i z pl. Żołnierza Polskiego na kierowców dodatkowo czekają zwężenia obu jezdni. Ponadto czas przejazdu wydłużają teraz także autobusy kończące i zaczynające swoje kursy na pl. Rodła.

Od minionej soboty nieprzejezdny jest fragment ul. Jana Matejki ze skrzyżowaniem ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam rozpoczęły się roboty drogowe przy zrywaniu starych nakładek i przygotowawcze do wytyczenia i układania podbudowy łuków brakujących nowych torów. Blokada dotyczy odcinka od wysokości gmachu ZUS-u do wysokości przejścia dla pieszych w ul. Jana Matejki przy filharmonii na obu nitkach jezdni. Wyjątek stanowi prawoskręt w ul. Zygmunta Starego. Tylko w tę ulicę mogą zjechać teraz kierowcy nadjeżdżający z Trasy Zamkowej lub od strony pobliskich placów Żołnierza Polskiego, Hołdu Pruskiego i Solidarności.

Wykopy pod nowe torowisko

Samochodami nie da się też przejechać przez sam plac Rodła na wprost do ulic Franklina Delano Roosevelta i Jana Matejki. Na wygrodzonej jego części prowadzone są wykopy pod nowe torowisko, a dalej trwa także rozbiórka starej nawierzchni chodników na całej szerokości i skuwane są nakładki jezdni aż do skrzyżowania ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana Matejki. Nadjeżdżający od strony skrzyżowania ul. Jacka Malczewskiego nitką al. Wyzwolenia tą ostatnią mogą teraz jechać tylko na wprost do pl. Żołnierza Polskiego lub zjechać w prawo w ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i dalej jechać w kierunku pl. Grunwaldzkiego lub Lotników. Tylko w prawo możliwe jest nadto włączenie się do ruchu w al. Wyzwolenia (kierunek pl. Żołnierza Polskiego) z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wytyczne dla kierowców

Wraz z nową reorganizacją ruchu otwarty jest przejazd wschodni przez plac Rodła wzdłuż al. Wyzwolenia w kierunku Niebuszewa Bolinka. Objazd od Trasy Zamkowej w kierunku Polic i w kierunku przeciwnym poprowadzony został z kolei przez plac Żołnierza Polskiego, al. Wyzwolenia i ul. Jacka Malczewskiego. Dodatkowy objazd ul. Jana Matejki w kierunku Polic wytyczony jest też ulicami: Zygmunta Starego – Teofila Starzyńskiego – Plantową. Zmotoryzowani powinni jednocześnie pamiętać, że na skrzyżowaniach ulicy Teofila Starzyńskiego z ulicami Zygmunta Starego i Plantową wprowadzono zmianę pierwszeństwa przejazdu. Ponadto ulica Plantowa jest ulicą jednokierunkową w kierunku ul. Jana Matejki, ul. Zygmunta Starego na odcinku od ul. Jana Matejki do ul. Teofila Starzyńskiego też jednokierunkową. Natomiast na ul. Jana Matejki na wysokości wjazdu na parking ZUS wykonany został tymczasowy przejazd przez torowisko, który umożliwia zawrócenie nią w kierunku ul. Jacka Malczewskiego. ©℗

(MIR)